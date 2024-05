Nuova firma con la Roma, De Rossi lo ‘mette’ al centro

Nuova firma con la Roma, la presenza di De Rossi posticipa il gran ritorno. Sarà al centro della squadra, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La conclusione di una stagione difficile quanto ricca di eventi, dissapori ma anche qualche, seppur momentanea, soddisfazione porta con sé un insieme di riflessioni legate a bilanci e previsioni. Il passato, anche quello meno vicino, deve provare a lasciare nuovi insegnamenti, consentendo ai Friedkin di ripartire da errori ma anche dalle basi solide che, seppur non numerosissime, consentano alla squadra di catalizzare un nuovo percorso su un sostrato già valido.

Si ripartirà, come noto, da Daniele De Rossi e, con ogni probabilità, da quel gruppo di elementi sui quali il non più nuovo allenatore della Roma ha reputato di poter contare anche per l’atteso nuovo progetto, che vedrà, dopo il quasi triennio Pinto-Mourinho, in azione lo storico numero 16 con il promettente Ghisolfi, annunciato ufficialmente dalla società la scorsa settimana. Serve pazienza e capacità di ponderazione, oltre che quella di investimenti mirati, in grado di far coesistere la disponibilità economica limitata dal mancato accesso alla Champions con le visioni e le razionali richieste di De Rossi.

Calciomercato Roma, Paredes ancora al centro: nuova firma e De Rossi decisivo

Al di là di un calciomercato in entrata che avrà tanto da dire e che risulterà certamente legato anche a quel gruppo di uscite ormai più che preventivabile, andrà capito e visto chi potrà essere ritenuto ancora all’altezza di una permanenza in una squadra che, da sei anni a questa parte, non arriva in Champions League.

Proprio mentre ci si inizia ( o meglio, si continua) ad interrogarsi su quelle che potrebbero essere le evoluzioni su fronti caldi come quelli di Dybala o Lukaku, nel corpo di poche certezze romaniste resta anche Leandro Paredes, sul cui futuro sono arrivati aggiornamenti importanti dalle penne de “Il Corriere dello Sport”.

Il centrocampista argentino, ritornato a Roma lo scorso agosto in un’operazione diversa ma parallela a sciagurata di Renato Sanches, è destinato a restare un elemento centrale della squadra che verrà. Il contratto è in scadenza nel 2025 ma obiettivi individuali e numero di presenze rendono un prolungamento fino al 2026 non proprio utopistico: certo, sullo sfondo va ricordato il suo mai celato anelito al ritorno in Sudamerica, ma la presenza di De Rossi potrebbe portarlo a prolungare per almeno un’altra coppia di stagioni.