Calciomercato Roma, offerta al fotofinish: miraggio Serie A

A distanza di qualche settimana dagli ultimi spifferi, il Chelsea è pronto a fare sul serio. Per la Roma e per i club italiani è una mazzata

Quando mancano ormai pochi giorni all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, non sono poche le tracce da monitorare con estrema attenzione. In questo frangente, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche e soprattutto le indiscrezioni legati ai tanti calciatori a parametro zero in cerca di una sistemazione.

Ne sa qualcosa la Roma, a cui non a caso sono stati accostati diversi calciatori in scadenza di contratto del giugno 2024. Nell’ottica di puntellare con criterio il reparto difensivo, i giallorossi stanno valutando diverse piste low cost. Sondato in maniera esplorativa il dossier Hermoso, i capitolini hanno provato a tastare il terreno anche per Tosin Adarabioyo, che non ha ancora trovato sistemazione dopo non aver raggiunto l’accordo con il Fulham per il rinnovo del contratto.

Calciomercato Roma, il Chelsea non molla Adarabioyo: blitz last minute

Seguito con interesse anche dal Milan, il ventiseienne difensore centrale potrebbe alla fine prolungare la sua esperienza in Premier League. A riferirlo è HITC, secondo cui il Chelsea non avrebbe perso le speranze per negoziarne l’acquisto, dopo l’ufficialità dell’addio di Thiago Silva.

Entrato in orbita Blues già diverse settimane fa, Adarabioyo sembrava sul punto di accettare le avances del Newcastle o del Manchester United, che in tempi e in modi diversi hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione. Con la consapevolezza di non poter destinare alla difesa una parte cospicua del budget, però, il Chelsea sta provando a ritagliarsi nuovi spazi di manovra con un’offerta last minute. Staremo a vedere se il blitz dei londinesi poterà effettivamente a rimescolare le carte in tavola: la sfida per Adarabioyo è ancora molto aperta. Non sono esclusi clamorosi colpi di scena.