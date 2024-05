Dalla Roma alla Juve: ha già salutato tutti, affare sbloccato

L’ultima indiscrezione potrebbe rappresentare un assist al bacio per diversi club italiani. L’intreccio chiama in causa anche la Roma e la Juventus, tra le altre

In una sessione di calciomercato nella quale i club italiani saranno chiamati a sfruttare le varie occasioni che riusciranno a ritagliarsi, il tema relativo ai calciatori a parametro zero in questa fase è di forte attualità.

Non sono pochi, infatti, i profili monitorati dalle big del nostro campionato che non hanno trovato l’accordo con i rispettivi club e potrebbero approdare in Serie A a costo zero. Tra questi, merita una considerazione importante Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, infatti, non ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, nonostante la volontà di Simeone di puntare forte sull’esperto difensore, il diretto interessato avrebbe maturato l’intenzione di cambiare aria.

Secondo quanto evidenziato da El Chiringuito, infatti, Hermoso avrebbe già salutato i dipendenti dell’Atletico Madrid e dovrebbe approdare in Serie A. Ricordiamo che lo spagnolo era stato accostato non solo alla Roma, ma anche al Napoli, alla Juventus e all’Inter. Ultimo tra le compagini italiani ad inserirsi, anche il Milan ha provato a capire la fattibilità dell’operazione. Staremo a vedere se effettivamente Hermoso atterrerà in Serie ed eventualmente quale sarà la sua prossima destinazione.