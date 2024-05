La Roma prende il volo: riscatto saltato e addio Milan

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano al figlio d’arte per la prossima stagione. Salta il riscatto dopo il prestito e De Rossi ci pensa. Ecco la situazione. Magari se ne parlerà in Australia

Un figlio d’arte per la Roma. Un nome che quando uno lo sente lo associa solo ed esclusivamente al Milan. Ma, nei prossimi anni, magari si potrebbe accostare anche alla Roma. Sì, perché secondo quanto riportato da MilanNews.it, i giallorossi si starebbero muovendo verso Daniel Maldini.

Partiamo da quello che c’è al momento: il Monza di Galliani lo vorrebbe tenere ma sul prestito non c’è nessun diritto di riscatto a favore dei brianzoli. Quindi, di conseguenza, saranno i rossoneri a fare il prezzo sul giocatore. E questo è sicuramente un punto a favore della Roma, qualora questa indiscrezione venisse confermata nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, occhi su Maldini

Ci sarà, insomma, una vera e propria trattativa. Chi vorrà prendere il giocatore dovrà mettersi a tavolo con il Milan che, qualora non volesse tenerlo – e tutto va verso questa direzione – ascolterà le offerte che arriveranno da qui alla fine del mercato. E poi c’è da capire, ovviamente, e questo potrebbe anche fare la differenza, quale sarà la volontà del giocatore. Se magari rimanere al Monza, per continuare a crescere in un ambiente tranquillo, oppure se si sente pronto al salto di categoria, che in questo caso vorrebbe dire senza dubbio Roma.

Maldini è arrivato al Monza nel corso del mercato di gennaio e ha segnato 4 gol. Alcuni importanti, belli e decisivi nell’economia di alcune partite. Anche contro i rossoneri ha segnato sul finale regalando tre punti di vitale importanza, in quel momento della stagione, a Palladino. La Roma ci pensa.