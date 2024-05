Sei mesi alla Roma e decisione presa: addio UFFICIALE al calcio

Roma, è ufficiale: ha deciso di lasciare il calcio giocato dopo il trionfo della scorsa settimana. La notizia era nell’aria da un poco di tempo. Adesso di dubbi non ce ne stanno più

Già dopo la vittoria della Coppa Italia, nelle ore successive al trionfo che aveva portato al Double giallorosso, si era capito che qualcosa non andava. Ma notizie di mercato attorno a lei non ce n’erano, quindi tutto andava verso una sola direzione. E la notizia ufficiale la Roma l’ha comunicata oggi.

Ha deciso di dire stop con il calcio giocato, nonostante nello scorso mese di gennaio, quando era arrivata nella Capitale, aveva firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno del 2025. Ma chissà, è sicuramente scattato qualcosa in lei che le ha fatto prendere una decisione definitiva, di vita, che va oltre la carriera di calciatrice.

Roma, ufficiale: si ritira Sostevold

Parliamo della Roma Femminile e in particolare di Sostevold: ha deciso di dire stop con il calcio giocato. Dopo aver vinto la Coppa Italia, come detto, le compagne avevano fatto capire qualcosa, visto che anche Bartoli le aveva fatto mettere le mani sul trofeo per alzarlo insieme. Un primo segnale, confermato poi da i “ci mancherai” come commento delle altre compagne di squadra. Insomma, sembrava già tutto chiaro da venerdì scorso. E adesso è anche ufficiale.

Verrà sostituita sul mercato? La Roma in questo momento ha quattro terzini quindi per adesso non dovrebbero esserci scossoni e nemmeno pensieri di innesti. Poi chissà, potrebbe succedere di tutto e qualora dovesse capitare l’occasione, la coppia Bavagnoli-Migliorati non se la lascerà di certo sfuggire, soprattutto perché la Roma vuole alzare l’asticella, e vuole senza dubbio continuare a vincere in Italia ma anche andare il più avanti possibile in Europa.