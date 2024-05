“Baldanzi perfetto per la Roma”: l’ex compagno spiega il motivo

“Baldanzi perfetto per la Roma”: l’ex compagno di squadra spiega il motivo in una lunga intervista esclusiva. Ecco le sue parole su Tommaso, arrivato nello scorso gennaio nella Capitale

Da quelle parti hanno fatto un vero e proprio miracolo. Ma si sa ormai da un paio di anni, quando Davide Nicola viene chiamato in causa per salvare una squadra quasi sempre ci riesce.

E ci è riuscito anche quest’anno con l’Empoli, battendo la Roma all’ultimo minuto e superando il Frosinone che è retrocesso in Serie B. Uno degli artefici di questa salvezza, oltre il tecnico, è senza dubbio Liberato Cacace, classe 2000, origini italiane ma è il primo neozelandese nel massimo campionato italiano. In queste ore ha rilasciato un’intervista esclusiva a calciomercato.it, dove oltre a fare il punto sul mercato ha parlato anche di Baldanzi, suo ex compagno di squadra, adesso alla Roma.

Le parole di Cacace su Baldanzi

Sollecitato sul rendimento di Tommaso in giallorosso, Cacace ha risposto in questo modo: “Ci siamo salutati in occasione dell’ultima sfida di campionato. Siamo molto amici. Io penso che lui sia perfetto per il gioco della squadra giallorossa. Va solo aspettato e gli va data fiducia”.

Con le sue prestazioni inoltre ha anche attirato diverse squadra di Serie A e non solo che cercano un terzino. Un male atavico dentro la Roma questo, visto che la batteria a disposizione di De Rossi potrebbe cambiare tutta. A specifica domanda su queste voci Cacace ha risposto in questo modo: “Non ci penso, perché sono concentrato solo sull’Empoli con cui ho un contratto fino al 2026”. Ovviamente la durata del contratto sul mercato centra poco, e chissà magari Cacace potrebbe anche diventare nel corso delle prossime settimane un obiettivo giallorosso.