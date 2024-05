Prima la Roma e poi il Napoli, ha già detto sì: non solo Dybala-Lukaku

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni forniscono ragguagli importanti sul suo futuro. L’apertura traccia la strada

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, quello difensivo è tra quelli che – in casa Roma – garantisce i maggiori spunti di riflessione. Con Huijsen che rientrerà alla Juventus e la situazione Smalling ancora un punto interrogativo, i giallorossi sono chiamati a garantirsi almeno un paio di innesti di qualità per rimpolpare il castello difensivo.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma non vuole farsi anticipare. Dopo aver individuato le priorità di una campagna trasferimenti nella quale i giallorossi non potranno beneficiare del superfluo derivante dall’ingresso in Champions League, la Roma continua a lavorare sotto traccia nell’opera di rimodulazione del proprio organico. Sotto questo punto di vista, occhio al mercato dei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza il 30 giugno. Tra i calciatori su cui i capitolini vigilano ormai da diverse settimane, il tema Hermoso è tra quelli più caldi. Il difensore dell’Atletico Madrid, stando alle ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, avrebbe già comunicato ai Colchoneros il suo addio a fine stagione. La Serie A si staglia all’orizzonte per l’esperto difensore, oggetto del desiderio di diversi club italiani.

Calciomercato Roma, blitz Napoli per Hermoso: il difensore ha aperto alla destinazione

A fornire ulteriori ragguagli su questo punto è stato Orazio Occomando di DAZN. Secondo quanto evidenziato, il Napoli avrebbe mosso passi importanti per provare a raggiungere l’accordo con l’entourage del calciatore. Sebbene le parti siano ancora piuttosto distanti, Hermoso avrebbe aperto alla destinazione, ingolosito dal progetto tecnico degli Azzurri.

Tuttavia, pur avendo messo la freccia ed accumulato vantaggio rispetto alla concorrenza, il Napoli non avrebbe ancora chiuso l’operazione. Anche la Roma, infatti, si è resa protagonista di un sondaggio esplorativo con l’entourage di Hermoso per capire i margini dell’affare. Ricordiamo che il calciatore è stato accostato anche a Juventus e Milan, che però fino a questo momento non hanno ancora affondato il colpo. Insomma, Napoli avanti e gli altri club italiani dietro senza trascurare del tutto le sirene dalla Premier: la corsa per Hermoso è partita e potrebbe regalare emozioni palpitanti.