Ritorno e addio immediato: plusvalenza Roma

Calciomercato Roma, ritorno e addio immediato: a Trigoria per lui non c’è spazio. Interesse per l’esubero giallorosso che Ghisolfi potrebbe piazzare per fare un’importante plusvalenza

Ritornerà sicuramente alla Roma alla fine di questa stagione perché dall’altra parte del Mondo è andato a giocare in prestito. Però a Trigoria non rimarrà per molto tempo. Ormai la sua esperienza in giallorosso è finita. Durata pochissimo anzi, ma non ci saranno nemmeno grossi rimpianti.

Una stagione anonima quella vissuta da Ola Solbakken: prima in prestito all’Olympiakos e poi all’Urawa Reds. Niente da segnalare, se non alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per moltissimo tempo dal campo e quando ha giocato non ha lasciato evidentemente il segno. E come detto a Roma ci resterà poco. Adesso c’è da capire dove andrà, anche se qualche voce sul suo conto inizia a girare. Oggi infatti il portale svedese Gasetten ha dato una notizia che potrebbe far piacere al nuovo direttore sportivo Ghisolfi.

Calciomercato Roma, Solbakken interessa al Malmo

L’attaccante norvegese infatti, arrivato a parametro zero nella Capitale dal Bodo Glimt, sarebbe infatti finito nel mirino del Malmo. Solbakken, classe 1998, è legato ai giallorossi da un contratto lunghissimo che scade nel giugno del 2027. Quindi, magari, potrebbe anche ripartire un altro anno in prestito. Ma sotto questo aspetto sul sito citato prima non si parla di una formula, ma solamente di un interesse del club nei confronti del giocatore.

Come detto dentro la Roma di spazio ne avrà pochissimo. Oseremmo dire zero, visto che mai ha incantato da queste parti. E Ghisolfi ha il compito di riuscire a cederlo nella prossima sessione di mercato. Poteva sembrare un’impresa, visto che prima d’ora non era venuto fuori nessun interesse da nessun club, ma le cose potrebbero cambiare in brevissimo tempo. La situazione quindi è da monitorare.