Scambio capitale e gran ritorno, ecco l’erede di Lukaku

Calciomercato Roma, scambio capitale con il gran ritorno: l’erede di Lukaku arriva così. Giallorossi avvisati.

Plurime questioni sono notoriamente destinate a divenire argomento di dibattito e discussione in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria Ghisolfi e colleghi dovranno iniziare a comprendere quale strada intraprendere ai fini della costruzione di una rosa coerente con le pretese di De Rossi e le possibilità economiche e di manovra da parte dei Friedkin.

Numerosi gli aspetti destinati ad essere analizzati, partendo da quelli relativi alle uscite e alle manovre che consentano di ricavare la linfa necessaria da investire per il rinforzo e la costruzione della rosa che verrà. Operazioni riguardanti profili come Paulo Dybala o Romelu Lukaku restano sicuramente quelle in grado di suscitare le maggiori attenzioni, anche alla luce della consapevolezza che la squadra non potrà fare a meno di quell’elitario ma comunque presente pacchetto di giocatori importanti che hanno comunque rappresentato l’ossatura principale del recente passato.

Calciomercato Roma, David con lo scambio all’Atletico Madrid: contatti avviati

Ecco spiegato il motivo per il quale, la posizione di Dybala e quella dello stesso Romelu continuano a suscitare le maggiori attenzioni, con il secondo scenario che continua ad essere ben presente nelle menti dei tifosi anche alla luce delle possibili contromosse della società in caso di mancata permanenza del belga nella capitale.

Quest’ultimo scenario è, ad oggi, il più probabile, con la Roma fin qui interessatasi ad un corpo di profili plurimi e rispondenti a caratteristiche eterogenee ma accomunati da fruibilità ed eventuali possibilità di prelevare al costo giusto giocatori importanti e funzionali. Tra questi, parrebbe poter quantomeno stimolare le attenzioni anche il nome di Jonathan David, centravanti canadese del Lille che, da tempo, ha attirato grandi attenzioni anche nel nostro campionato.

Agli interessi della Roma è, sin dal primo momento, sottesa anche la consapevolezza della complicatezza di tale operazione di mercato, che potrebbe ora vedere anche nuove ingerenze capitoline. Secondo La Voix des Sports, infatti, l’Atletico Madrid si sarebbe interessato non poco al giocatore, anche alla luce delle partenze d Morata e Depay.

I contatti con David sarebbero già stati avviati dai madrileni, con una proposta effettiva che potrebbe essere sempre più vicina. Nell’operazione, inoltre, potrebbe essere coinvolto anche il terzino sinistro Reinildo, che ha già militato nel LOSC Lille, prima di approdare ad un Atletico dove ha trovato pochissimo spazio.