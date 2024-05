‘Tre per uno’ Juventus: Roma gelata con lo scambio

Desiderosa di rimpolpare il proprio organico, la Juventus potrebbe entrare in rotta di collisione con la Roma per un obiettivo comune

Le vie del mercato sono infinite. A maggior ragione a pochi giorni dall’apertura della campagna trasferimenti con tante idee in cantiere e valutazioni ancora in divenire. Ad ogni modo le occasioni di certo non mancano, pronte ad essere colte da un momento all’altro.

Alla luce delle difficoltà riscontrate dalle corsie esterne, uno degli obiettivi più stringenti in casa Roma consisterà nel puntellare una zona del campo che nelle ultime stagioni ha evidenziato difficoltà piuttosto evidenti. Valutazioni in corso per entrambe le corsie laterali che potrebbero portare ad una svolta decisiva in tempi relativamente brevi. Del resto, si spiegano anche lungo questa direzione le ultime voci riguardanti un interessamento della Roma per Giovanni Di Lorenzo, in rotta di collisione con il Napoli. Le uscite pubbliche dell’entourage del calciatore ne rappresentano una testimonianza tangibile. Indipendentemente dal sempre più probabile matrimonio tra Conte e Napoli, le strade del capitano azzurro e quelle del club partenopeo sembrano destinate a dividersi.

Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio per Di Lorenzo: le contropartite sul piatto

Almeno 20 milioni di buoni motivi, però, inducono a ritenere che quella dell’ex Empoli – almeno nell’ottica del Napoli – non sia una cessione inevitabile. Tale è infatti la valutazione che De Laurentiis fa del proprio calciatore, finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa.

Diverse squadre italiane hanno cominciato a monitorare la situazione. Oltre alla Roma e all’Inter, infatti, occhio soprattutto alle mosse della Juventus. Legato a Giuntoli da un profondo rapporto di stima reciproca, Di Lorenzo potrebbe infatti atterrare all’ombra della Mole nel più classico “colpo di teatro”. La trattativa tra i bianconeri e il Napoli, però, si preannuncia piuttosto complessa. Forte della volontà del calciatore di cambiare aria, Giuntoli potrebbe infatti lavorare sul fattore tempo, provando ad inserire nell’affare qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash. A tal proposito, secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, i profili di Perin, Rugani e Kean non sono affatto da trascurare e potrebbe stuzzicare il Napoli, a caccia di nuove pedine da inserire nell’organico da consegnare ad Antonio Conte.