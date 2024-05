Accordo ufficiale e firma con la Roma: primo regalo per De Rossi

Giungono conferme relative alla prima vera operazione da direttore sportivo giallorosso compiuta da Florent Ghisolfi

Il mercato della Roma si prepara ad una serie di operazioni di rilievo sia in entrata che in uscita, in grado di trasformare una rosa innegabilmente più compatibile con le esigenze di José Mourinho rispetto alle velleità tencico-tattiche di Daniele De Rossi. Il comandante di Ostia, al netto di una serie di individualità non del tutto conformi al proprio sistema di gioco, ha da subito manifestato le proprie idee sul piano del gioco e, l’incombente finestra di calciomercato potrà finalmente aiutare i vertici capitolini a plasmare la rosa intorno alle preferenze dell’ex capitano giallorosso.

Il nuovo DS Ghisolfi, a pochi giorni dall’approdo nella città eterna, ha immediatamente dato ascolto ad un noto desiderio di De Rossi, al quale è stato confermato un gradito regalo ancor prima dell’apertura del mercato estivo.

La Roma riscatta Angelino, ecco le cifre

Dopo numerose voci e gli evidenti segnali mandati da Daniele De Rossi, è giunto il verdetto sull’avvenire di José Ángel Esmorís Tasende, meglio conosciuto come Angelino. Giunto nel corso del mercato invernale, Angelino ha immediatamente manifestato doti e qualità particolarmente in linea con le esigenze di Daniele De Rossi. Non è un caso che il comandante di Ostia di recente abbia più volte manifestato ai vertici la volontà di trattenere lo spagnolo, soprattutto a fronte di un pagamento a dir poco modesto da recapitare al Lipsia.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, pare che la Roma abbia finalmente reso perentoria la permanenza nella città eterna dell’ex Galatasaray, il quale ha più volte ribadito di voler proseguire il proprio percorso all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. La Roma dunque riscatterà Angelino attraverso un pagamento di 5 milioni di euro diluiti in tre anni, versando al calciatore un salario di 1,8 milioni di euro a stagione.