Addio Juve, scambio bomba con Joao Felix

Ecco le ultime voci sul mercato della Juventus di Cristiano Giuntoli. La rivoluzione della Vecchia Signora potrebbe subire un’esigua battuta d’arresto

La Juventus di Cristiano Giuntoli non sembra avere intenzione di prendersi una pausa dal costante e frenetico concepimento di una rosa che possa riportare la Vecchia Signora ai vertici della massima lega italiana. La sola qualificazione in Champions naturalmente non basta a saziare la fame di milioni di tifosi orami abituati alla vittoria del campionato come obiettivo minimo, ma c’è anche da specificare come, nel corso dell’impressionante ciclo di vittorie collezionate dalla Juventus nel terzo millennio, la crisi delle milanesi abbia giocato un ruolo primario.

Adesso, con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi a dettare i ritmi della Serie A, non sarà certamente semplice tornare in vetta, ma, dopo un anno di ambientamento, Cristiano Giuntoli sembrerebbe aver definitivamente dato vita ad una profonda rivoluzione.

Difatti, l’esonero di Massimiliano Allegri non è semplicemente dettato dalla serie di risultati poco soddisfacenti, ma anche e soprattutto da un approccio calcistico poco in linea con le aspirazioni dell’ex DS del Napoli. Non è un caso che, tanto per gli innesti, quanto in termini di allenatore, Giuntoli abbia compiuto delle scelte a dir poco esemplificative rispetto alla volontà di inseguire il risultato attraverso un sistema di gioco raffinato. In tal senso emergono nuovi sviluppi in merito al mercato bianconero.

Scambio Greenwood-Felix, Giuntoli resta a mani vuote

Uno degli obiettivi più chiacchierati tra i corridoi di Vinovo risponde al nome di Mason Greenwood, attuale stella in prestito dal Manchester United al Getafe che, dopo una serie di vicissitudini fuori dal campo che gli hanno impedito di capitalizzare un talento cristallino, ha finalmente collezionato una rassicurante serie di prestazioni di rilievo. Si tratta di un esterno offensivo caratterizzato da doti tecniche e fisiche fuori dalla norma.

Dribbling e conclusione sono senza dubbio i fiori all’occhiello di una serie di caratteristiche particolarmente succulente per Giuntoli & co., che tuttavia, secondo alcune recenti indiscrezioni, potrebbe ritrovarsi privato del fuoriclasse inglese a causa di una trama di calciomercato instaurata tra Manchester United e Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dal dailystar.co, pare infatti che gli inglesi stiano valutando fortemente l’idea di una scambio tra Greenwood e Joao Felix, attualmente in presto al Barcellona proprio dall’Atletico del Cholo Simeone. L’esperienza del trequartista portoghese con i blaugrana è stata caratterizzata da alti e bassi e, di conseguenza, il riscatto non è affatto scontato. In tal senso lo United starebbe pensando di ingaggiare il fantasista blaugrana e cedere dunque il cartellino di Greenwood a Simeone. Una prospettiva che impedirebbe a Juventus, Napoli e Borussia Dortmund di consumare il proprio interesse nei confronti dell’esterno classe 2001.