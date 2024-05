Calciomercato Roma, ha trovato l’accordo con la Juventus

Calciomercato Roma. Arrivato il triplice fischio che ha sancito la fine del campionato di Serie A, è partito, ufficiosamente, il mercato.

Motta, Conte, Fonseca. Juventus, Napoli, Milan sono intente a rifarsi il trucco in vista della prossima stagione. Hanno deciso di partire con un nuovo progetto. Quanto poi questo sia ambizioso lo scopriremo solo vivendo.

Certo è che la prossima sessione estiva di mercato vedrà una lunga lista di protagoniste. Se le sopramenzionate società hanno deciso di cambiare guida tecnica, e con questa buona parte della rosa che dovrà ‘adeguarsi’ alle nuove direttive tecnico-tattiche, vi sono altre ‘grandi’ che il tecnico lo hanno confermato da tempo, ma che intendono, parimenti rafforzarsi sul mercato.

Inter, Atalanta, Bologna, Roma,. Lazio sono all’interno di questo secondo gruppo. E mentre tutti attendono la firma di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus, le voci sulle prime, presunte operazioni del club bianconero iniziano a viaggiare più veloci del solito. Il compito che attende Cristiano Giuntoli è quanto mai complesso poiché dovrà tentare di coniugare competitività e sostenibilità. Impresa spesso ‘titanica’.

Accanto ai soliti nomi che da tempo vengono accostati alla società bianconera, negli ultimi giorni, sembra decollare una trattativa che soltanto qualche settimana fa sarebbe apparsa inverosimile.

Ha scelto la Juventus

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano degli ormai ex campioni d’Italia del Napoli, è il caso del giorno per quanto riguarda il calciomercato. Sembra che la rottura con il club partenopeo sia irreparabile. Forse nemmeno Antonio Conte riuscirà a raddrizzare una situazione che sembra aver preso la china peggiore.

Di Lorenzo lascerà il Napoli e per andare dove? Solitamente le quote della Sisal costituiscono un punto di riferimento importante, poiché ‘sentono il polso’ della situazione in tempo reale. Secondo tali quote al terzo posto troviamo la Juventus, che è data a 6.00.

Al secondo posto c’è l‘Inter che è quotata a 4.50, mentre la favorita per la corsa del difensore azzurro, nonché nazionale di Luciano Spalletti, è la Roma, data a 3.50. Eppure Radiomercato ci dice una cosa diversa.

Infatti, nonostante le quote dei bookmaker dicano esattamente il contrario, sarebbe proprio la Juventus, infatti, la probabile, prossima squadra del difensore azzurro. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. non poco per un quasi 31enne.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Giuntoli avrebbe già un accordo con l’entourage del giocatore. Nella trattativa, non facile quando le parti in causa si chiamano Juventus e vapoli, Giuntoli e De Laurentiis, potrebbero rientrare dei giocatori appetibili per la società partenopea, come Rugani o Kean.

Al momento, però, soltanto voci. Nessuna trattativa in corso.