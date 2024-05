Calciomercato Roma, la dichiarazione d’amore che cambia tutto

Calciomercato Roma, la dichiarazione d’amore da parte del calciatore potrebbe garantirgli in possibile futuro nella capitale

È calato il sipario sulla stagione 23-24, un’annata ricca di sorprese, nella quale anche la Roma ha probabilmente raccolto meno di quanto ci si aspettasse. La delusione più grande è stato l’ormai ex Napoli di Spalletti, capace di incantare lo scorso anno e di vincere uno scudetto che mancava ormai da decenni, per poi non riuscire neanche a qualificarsi in Europa l’anno successivo.

Gli azzurri chiudono infatti il campionato di Serie A al decimo posto, traguardo che appunto significa addio Europa dopo oltre 15 anni. I giallorossi invece anche quest’anno vedono sfumare il sogno qualificazione in Champions League, chiudendo al sesto posto con 63 punti, gli stessi raccolti dalla squadra nelle ultime 3 stagioni.

Rientrare tra le prime cinque avrebbe facilitato anche la società ad operare sul mercato, visti gli introiti che la partecipazione a questa coppa garantisce. Nonostante questo però la Roma è molto attiva e continua ad osservare diversi calciatori, uno dei quali ha rilasciato una dichiarazione d’amore nei confronti di questo club.

Calciomercato Roma, ha scelto la capitale: parole d’amore

Tra acquisti, cessioni e conferme comincia il duro lavoro del nuovo ds Ghisolfi, chiamato a risollevare la squadra dopo la doppia delusione in campionato e in Europa League. Diversi i nomi che potrebbero lasciare la capitale, su tutti Rick Karsdorp, che ancora una volta ha deluso e per il quale verrà cercata una sistemazione a titolo definitivo. Ad aspettare di conoscere il suo futuro c’è anche Diego Llorente, per il quale i giallorossi dovranno pagare il cartellino al Leeds per un trasferimento definitivo, nel frattempo il calciatore lancia messaggi d’amore alla capitale.

In una recente intervista rilasciata a SpagnaCulturaeScienza ha ribadito quanto si trovi bene a Roma, e con le sue parole fa capire che l’ipotesi di restare sarebbe l’opzione migliore per lui.”Di Roma, mi piace quando andiamo all’Olimpico nei giorni delle partite. Vedere tanta gente, vivere quell’ambiente con tanta passione. La prima volta per me fu con la Cremonese in Coppa Italia. Anche se perdemmo, quella serata non la dimentico. Lo stadio è sempre incredibile.”

Lo spagnolo ha continuato aggiungendo: Sono stato anche a Milano e Venezia, ma senza dubbio Roma è la città più bella d’Italia. E questa squadra sembra una grande famiglia: l’atmosfera nel Club è sempre positiva. Sento la vicinanza della proprietà, dei dirigenti. Sono molto felice qui, anche mia moglie e i miei figli. Non so il futuro cosa riserverà, ma come società avrò sempre un ricordo fantastico della Roma.