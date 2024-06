Dalla Juventus alla Roma, rinnovo saltato: strappato un altro sì

Calciomercato Roma e Juventus, svolta a sorpresa: la vicenda si infittisce di un nuovo dettaglio tutt’altro che banale. Ecco cosa sta succedendo

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, non sono pochi gli spifferi e le indiscrezioni che movimentano le acque in casa Roma. Dopo aver perfezionato l’operazione legata all’acquisto di Angelino, i giallorossi stanno continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti.

Posto che un ruolo decisivo sarà inevitabilmente ricoperto dalle possibili uscite, la Roma non vuole farsi assolutamente cogliere impreparata e sta lavorando su molteplici fronti. A cominciare dal mercato dei calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2024 che non hanno ancora trovato l’accordo con i rispettivi club. Una situazione già esplorata dall’Inter, che non a caso ha chiuso in tempi non sospetti le operazioni Zielinski e Taremi e sta continuando a tessere la tela per altri obiettivi. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna, in questo senso, potrebbe chiamare in causa diversi club di Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, dalla Spagna: Sergi Roberto non rinnova con il Barcellona

Dopo un lungo tira e molla durato diversi mesi, il Barcellona avrebbe preso la decisione definitiva per il futuro di Sergi Roberto. Secondo quanto evidenziato da El Chiringuito, infatti, i blaugrana avrebbero comunicato all’entourage del calciatore l’intenzione di non prolungare il contratto dell’esperto spagnolo classe ’92.

Accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus e all’Inter, Sergi Roberto potrebbe dunque diventare un profilo intrigante per molte compagini di Serie A. In una stagione piuttosto controversa, il tuttocampista iberico ha comunque messo a referto tre reti, dispensando anche tre assist e dando sempre la sensazione di farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Secondo “El Chiringuito”, il calciatore non starebbe prendendo in considerazione l’idea di volare negli States, come ventilato nelle scorse settimane, essendo disposto a giocarsi le sue carte in campionati importanti come Premier e Serie A. A caccia di rinforzi d’esperienza dall’impatto a bilancio relativamente contenuto, chissà che Sergi Roberto non possa rappresentare un’occasione di mercato anche per la Roma.