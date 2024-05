Dall’accordo saltato con la Juve alla Roma: destinazione accettata

Calciomercato Roma, dopo l’accordo saltato con la Juventus alla nuova destinazione accettata. Ecco le ultime dall’Inghilterra sul possibile duello a centrocampo.

Mentre la Roma di De Rossi è volata in Australia, domani a Perth l’amichevole col Milan, si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente giallorosso, ufficializzato la scorsa settimana dopo l’addio al Nizza, può operare profondi cambiamenti nella rosa a disposizione di DDR. Ogni reparto di campo potrebbe essere stravolto, compreso il settore nevralgico di gioco. Certo l’addio a Renato Sanches, probabilmente il flop più clamoroso della stagione appena conclusa, spunta una pista in passato vicinissima all’orbita della Juventus, prima che saltasse l’accordo con Cristiano Giuntoli.

Nelle ultime sessioni di calciomercato non sono mancati intreccio sull’asse Roma-Torino sponda bianconera. L’ultimo movimento che ha coinvolto i due club è stato il passaggio in prestito del giovane Dean Huijsen, aggregato da Daniele De Rossi all’amichevole australiana ma destinato a tornare alla Continassa nelle prossime settimane. In vista della sessione estiva in casa giallorossa spunta una nuova suggestione dalla Premier League, che non meno di sei mesi fa era ad un passo dalla Juventus, allora guidata da Massimiliano Allegri. L’accordo infine saltò, con la firma in prestito in Inghilterra del centrocampista.

Calciomercato Roma, idea Kalvin Phillips dal City: era a un passo dalla Juve

Riflettori puntati su Kalvin Philipps, centrocampista difensivo di proprietà del Manchester City. Il mediano classe ’95, vicinissimo alla Juve a gennaio, ha poi firmato in prestito con il West Ham. Con il contratto con i Citizens in scadenza nel 2028, e senza possibilità di giocare agli ordini di Guardiola, il suo nome viene accostato direttamente alla Roma.

Secondo quanto scrive The Sun il centrocampista in uscita dal City era ad un passo dal ritorno al Leeds. Ma la mancata promozione in Premier League ha compromesso l’operazione. Il club inglese non sembra voler accettare nuovi prestiti ed il calciatore sarebbe pronto a lasciare l’Inghilterra per tentare di rilanciarsi in un altro campionato europeo. Sulle sue tracce, oltre alla Roma, vengono segnalati il Lipsia in Bundesliga ed il Salisburgo in Austria.