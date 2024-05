Doppia cessione in Premier: Pinto chiama la Roma

Dopo l’accordo col Bournemouth delle scorse ore, Tiago Pinto guarda anche in casa Roma per rinforzare la squadra

Dopo tre mesi e mezzo dall’addio alla Roma, Tiago Pinto è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Inghilterra. Il dirigente portoghese, da sempre affascinato dall’ipotesi di poter lavorare in Premier League, ha trovato un accordo con il Bournemouth, attirando su di sé anche le frecciatine di Nicolò Zaniolo. L’ex Benfica erediterà una squadra reduce da una salvezza più che tranquilla e ben allenata dallo spagnolo Andoni Iraola. La conferma del tecnico sarà il primo tassello da mettere a posto per costruire la rosa del futuro.

Un altro compito da assolvere in tempi brevi sarà quello di cercare di risolvere il futuro di Dominic Solanke. Autore di ben 21 gol in stagione (19 in campionato), il bomber 26enne ha calamitato su di sé le attenzioni delle big inglesi e per le Cherries sarà veramente difficile riuscire a rispedire al mittente le mega offerte che arriveranno nei prossimi giorni e il reperimento di un nuovo attaccante diventerà di fondamentale importanza.

Calciomercato Roma, doppia chiamata di Pinto

In rossonero, Pinto ritroverà Justin Kluivert e se, come sembra, il Napoli non dovesse riscattarlo, uno dei suoi obiettivi di mercato in giallorosso: Hamed Junior Traoré. Queste due “vecchie conoscenze”, potrebbero tuttavia non essere gli unici due volti noti a ritrovare il portoghese. Già nei giorni scorsi, vi avevamo parlato di un interesse del Bournemouth per Abraham, che potrebbe divenire più concreto proprio dopo l’insediamento dell’ex dirigente giallorosso.

Un altro profilo che piace molto a Pinto e su cui si è sentito di scommettere la scorsa estate a parametro zero nonostante i dubbi di José Mourinho è quello di Houssem Aouar. Il francoalgerino è praticamente sparito dalle rotazioni di Daniele De Rossi e in estate cercherà una nuova sistemazione. Chissà che non possa trovare un appiglio proprio in Pinto, con il bene placito della Roma, desiderosa di mettere a segno una plusvalenza dalla cessione dell’ex Lione.