La rivelazione del campionato annuncia l’addio: assist Roma da numero 10

Calciomercato Roma, via libera UFFICIALE per accontentare De Rossi: il giocatore ha spiegato tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni con le quali il mondo Roma dovrà interfacciarsi in questi giorni e, più in generale, durante lo svolgimento di un calciomercato che avrà tanto da dire e offrire. I reiterati piazzamenti alle spalle delle regioni più nobili della classifica lasciano intendere come bisogni apportare modifiche sostanziali ad una squadra che, anche questa volta, non potrà disputare la Champions League.

Una piaga importante, da più di un lustro a questa parte, dalle grandi ripercussioni anche sul piano economico, soprattutto per una società che in questi anni ha dovuto fare dell’autosostentamento e del serrato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario il proprio filo rosso del modus operandi dirigenziale. Ne sa qualcosa lo stesso Pinto, sostituito adesso da una figura intraprendente e giovane come quella di Ghisolfi, liberatosi dal Nizza nelle scorse settimane e già al lavoro con De Rossi per la costruzione della Roma che verrà.

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE Zhegrova: addio al Lille sempre più vicino

In queste prime settimane di lavoro nella Capitale, non sono mancati accostamenti e suggestioni, alla luce dei diversi profili scoperti da Ghisolfi, che ha permesso di costruire importanti ossature e risultati alla squadra francese. La speranza e l’obiettivo è quello di poter assistere ad una prassi che permetta di rimpolpare la squadra con concretezza, operosità e intelligenza, sfruttando la maggiore libertà economica concessa ai Friedkin per la prossima campagna acquisti ma, al contempo, anche la consapevolezza di non avere risorse illimitate.

Ponderazioni e capacità di cogliere le giuste occasioni dovranno, dunque, essere alla base del modus operandi di Ghisolfi e di tutti gli addetti ai lavori, di fatto ‘avvisati’ in queste ore da un profilo che parrebbe essere finito nel mirino anche della stessa Roma. Ci riferiamo a Edon Zhegrova, esterno destro del Lille che, per qualità e piede mancino, risponde bene a quelle caratteristiche ricercate da De Rossi per l’attacco.

Con sei reti a referto nell’ultima stagione, Zhegrova ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Oxygen, annunciando di fatto l’addio al club francese. “Penso di aver dato il massimo; è arrivato il momento di trasferirmi in un club più grande”. Potrebbe rispondere, quest’ultima indicazione, al nome della Roma?