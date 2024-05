Scambio con la Juve e chiamata choc da Napoli: 60 milioni

Scambio clamoroso con la Juventus, prezzo fissato e chiamata dal Napoli. Hanno già deciso, doppio nome sul piatto.

Tante squadre sono ormai prossime ad andare incontro ad un massiccio corpo di novità e cambiamenti, alla luce di quel valzer delle panchine da poco iniziato e ben lungi da una delineazione che permetta di vedere con chiarezza le possibili evoluzioni in Serie A e all’estero.

Nel nostro campionato, dopo gli addii annunciati di diversi allenatori, importanti novità sono prossime all’interessare alcune delle realtà nostrane più importanti. Lo ricordano bene le attuali situazioni di Napoli, Juventus e Milan, alle prese con burocrazie o scelte finali in panchina, dalle quali potrebbero dipendere anche le evoluzioni di un calciomercato non ancora entrato nel vivo ma, ormai, sempre più vicino all’inizio.

I nomi e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma da tempo figura un corpo di interessi e di possibili affondi destinati a infiammare l’imminente campagna acquisti, che potrebbe farci assistere, per l’ennesima volta, a trattative, sogni di mercato ed entusiasmanti contese all’interno del nostro campionato e non solo.

Koopmeiners-Juventus, 60 milioni e doppio scambio: c’è stata anche la chiamata del Napoli

In particolar modo, in una parentesi che continua a far registrare attese per le ufficialità circa le evoluzioni sulle panchine di Napoli, Milan o della stessa Juventus, c’è un profilo come quello di Teun Koopmeiners che, ormai da tempo, genera grandissime attenzioni in Serie A.

Centralissimo e trascinatore nel progetto dell’Atalanta, l’olandese piace, come noto, alla Juventus: in quel di Bergamo, sarebbero disposti a farlo partire, ma per offerte non inferiori ai 60 milioni di euro. Su tale fronte, Attilio Malena riferisce di una prima offerta da 35 milioni, con inserimento del cartellino di Dean Huijsen.

I nerazzurri, dal proprio canto, avrebbero aperto ad uno scambio con Soulé, rispetto al quale va registrata un’attesa che potrebbe prossimamente risentire anche di possibili ingerenze del Napoli. Koopmeiners, infatti, sarebbe un sogno anche dei campani, con Manna che avrebbe recentemente telefonato l’entourage del centrocampista. Trattativa e scenario difficile all’ombra del Vesuvio, per ora alimentato dalla volontà di provare a rinforzare la mediana azzurra con un grandissimo nome.