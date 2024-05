Svolta a sorpresa Roma: il nuovo bomber lo ‘indirizza’ il grande ex

Le voci riguardanti il ‘balletto’ in attacco in casa Roma continuano a tenere banco. Il sigillo dell’ex traccia la strada

Non sono poche le priorità lungo le quali Ghisolfi sarà chiamato ad incanalare la sessione estiva di calciomercato della Roma. Alla luce della partenza di Romelu Lukaku, che ritornerà al Chelsea ma che potrebbe comunque far ritorno in Serie A, i giallorossi sono obbligati a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Le mosse della Roma potrebbero viaggiare su un doppio binario parallelo che avrà in Paulo Dybala una pedina decisiva. Posto che l’eventuale permanenza della Joya fornirebbe un ventaglio di soluzioni tattiche esaltante, la situazione legata al numero 21 è piuttosto magmatica e un suo addio non è affatto da escludere. Per una serie di ragioni l’acquisto di una punta di peso che sappia raccogliere l’eredità di Lukaku rappresenta l’opzione più calda. Sotto questo punto di vista, sorprende fino ad un certo punto che uno dei profili accostati con maggiore insistenza alla Roma sia quello che porta a Jonathan David, il cui contratto con il Lille in scadenza nel 2025 non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, il Milan si defila dalla corsa per David

Rispetto a quanto fatto filtrare fino a qualche mese fa, la valutazione che ora il Lille fa del suo gioiello è molto più bassa rispetto a quella richiesta soltanto nella scorsa campagna estiva.

Ragion per cui non è un mistero che sulle tracce di David si siano messi diversi club, pronti a sfruttare la particolare situazione contrattuale del calciatore. Oltre all’Atletico Madrid e alla Roma, infatti, anche il Milan ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, però, su input di Fonseca – ormai prossimo alla firma con il Milan – i rossoneri sarebbero orientati a valutare altri profili per l’attacco. Salvo nuovi dietrofront, dunque, il “Diavolo” non dovrebbe affondare il colpo per David, liberando la Roma di un possibile ostacolo nella corsa all’attaccante classe 2000.