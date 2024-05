Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2028

Giunge l’ufficialità in merito al primo vero acquisto dell’era Ghisolfi-De Rossi. Il comandante di Ostia può esultare

Settimane di fuoco attendono la tifoseria giallorossa, che nel corso del prossimo mercato si aspetta una vera e propria rivoluzione della rosa da compiere attorno alle esigenze tecnico-tattiche manifestate da Daniele De Rossi. Le necessità del comandante di Ostia sono ormai evidenti e la rosa sinora messa in campo era sensibilmente più incline a soddisfare i desideri di un certo José Mourinho rispetto al ‘nuovo arrivato’.

Adesso, a poche settimane dall’apertura della finestra estiva del calciomercato, giunge l’ufficialità in merito al primo vero colpo dell’era Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo francese è finalmente sbarcato nella città eterna e, mentre lui e il suo staff stanno studiando per giungere al primo luglio con le idee chiare, a schiarirgliele è giunto proprio Daniele De Rossi, il quale ha immediatamente manifestato la propria volontà di effettuare definitivamente un trasferimento. Detto fatto… adesso è ufficiale.

Angelino è ufficialmente della Roma

Il cartellino di José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angelino, è ufficialmente passato dal Lipsia alla Roma. I giallorossi hanno usufruito del diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro (diluiti in tre anni di pagamenti), facendo firmare allo spagnolo un contratto di 1,8 milioni di euro a stagione.

La cifra per confermarlo appariva talmente conveniente da non poter ignorare la ghiotta occasione di assicurarsi un esterno difensivo a dir poco compatibili con le velleità calcistiche del comandate di Ostia. Tecnico, rapido nel breve, ma anche nell’allungo, e dotato di una sorprendente intelligenza calcistica, il classe ’97 non poteva sfuggire ai giallorossi.