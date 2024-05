De Rossi scippa la Juve di Motta: guizzo rossoblù per la Roma

De Rossi scippa la Juventus: la Roma cerca un attaccante e sfida Thiago Motta per il ruolo di numero 9 per la prossima stagione. Guizzo rossoblù per i giallorossi

In attacco la Roma la prossima estate avrà bisogno di innesti e i motivi li sappiamo ma siamo qui ancora una volta a ribadirli. Il reparto avanzato di Daniele De Rossi verrà completamente rifondato per le partenze di Lukaku, che tornerà al Chelsea, e di Azmoun, che passerà da Leverkusen, come sappiamo, ma poi dovrebbe andare al Siviglia. Insomma, qualcuno per forza di cose dovrà arrivare.

Tornerà Belotti – difficile che la Fiorentina riscatti il giocatore – ma anche lui probabilmente saluterà Trigoria. Ed è per questo che la Roma, stando alle informazioni riportate dal giornalista Attilio Malena, sta cercando un attaccante che possa andare a fare il titolare nella Roma del futuro, la prima con DDR dall’inizio. E il colpo, a quanto pare, potrebbe essere in Serie A.

Roma, sfida a Juve e Napoli per Retegui

Sì, perché i giallorossi sarebbero interessati alle prestazioni di Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale di Luciano Spaletti, che al suo primo anno nella massima serie ha fatto benissimo e che sicuramente ha pure degli importanti margini di miglioramento.

Non c’è al momento una vera e propria trattativa, ma si parla di un sondaggio della Roma per capire quali sono i costi dell’operazione e annessa fattibilità. Insomma, una prima parte esplorativa da parte del club capitolino che si scontra, comunque, con quelle che sono le intenzioni di Napoli e Juventus, anch’esse interessate al giocatore. Situazione quindi da monitorare. Anche perché Retegui, come sappiamo, era stato accostato ai giallorossi anche la passata stagione prima dell’assalto del Genoa andato in porto.