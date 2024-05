Dybala per Zielinski: colpo di scena Lukaku

Dybala per Zielinski. Il mercato è ormai pronto ad invadere le giornate dei tifosi italiani. La stagione è conclusa e si pensa alla prossima.

Si attende che dalla Spagna arrivi la conferma della firma di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Il futuro prossimo dell’ex tecnico del Bologna è, però, stato sorpassato a destra da un’altra grande notizia di mercato: il ritorno in panchina di Antonio Conte.

Tra Juventus, Milan ed il sempre possibile ritorno in Premier League, il tecnico di Lecce è ormai prossimo alla firma con la società che più lo ha bramato nell’ultimo anno. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in evidente fibrillazione nell’attesa dell’annuncio ufficiale.

Antonio Conte al Napoli è ben più di un’operazione di mercato. Il ritorno in panchina dell’ex tecnico di Juventus ed Inter, sposta gli equilibri in vista della prossima stagione. le più immediate, e dirette, conseguenze le si potranno osservare direttamente dalle operazioni di mercato.

Un istante dopo l’ufficialità di Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli, i partenopei diverranno protagonisti della prossima sessione estiva. A fronte di ‘pesanti’ uscite il club partenopeo è pronto ad una campagna acquisti importante per soddisfare le immancabili richieste del tecnico salentino.

Trema la Roma

La Roma segue con particolare attenzione, ed apprensione, le prime mosse di mercato del nuovo Napoli di Conte. La prima richiesta del tecnico leccese sembra sia orientata decisamente verso Romelu Lukaku, nella stagione appena conclusa centravanti della Roma. Eppure c’è chi la pensa diversamente.

Il termine della stagione ha rappresentato anche il passo di addio di Victor Osimhen. Un addio doloroso, ma remunerativo. Anche con i denari provenienti dalla cessione dell’attaccante principe degli azzurri, Aurelio De Laurentiis intende accontentare i desiderata del suo tecnico.

Sul fronte offensivo la grande novità potrebbe venire da Roma sponda giallorossa. Non si tratterebbe, però, di Lukaku, bensì di Paulo Dybala. Almeno questo è il pensiero del giornalista Boris Sollazzo, che ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Si può fare perché ha lo stesso ingaggio di Zielinski (che andrà gratis all’Inter, ndr). Se io dovessi scegliere uno tra lui e Lukaku senza dubbio prenderei la Joya“. Dybala e Zielinski accumunati ‘soltanto’ da un pari ingaggio pur ricoprendo ruoli decisamente diversi.

Un argentino, e per giunta mancino, a Napoli ha sempre un suo fascino. Peccato, però, che Paulo Dybala abbia voglia di proseguire la sua avventura italiana con la Roma. Vuole, però, anche alzare qualche trofeo importante con la maglia giallorossa. La palla passa pertanto a Florent Ghisolfi.