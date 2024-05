Calciomercato Roma, comunicato UFFICIALE: “Contratto di 4 anni”

In serata bisogna segnalare un annuncio da parte di un club di Serie A che riguarda anche la Roma di De Rossi.

Tra i nomi accostati alla Roma in queste ultime settimane bisogna sicuramente inserire Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Il capitano azzurro, così come ribadito in giornata dal suo agente Mario Giuffredi, aveva espresso la sua volontà di voler andar via.

Tuttavia, proprio nella serata di oggi, il Napoli ha diramato un comunicato netto sul futuro di Di Lorenzo: “Il Club, con sorpresa, rileva che il signor Mario Giuffredi, per l’ennesima volta, afferma che di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto di altri 4 anni e che non fa parte del novero dei giocatori che la società valuterà il possibile trasferimento ad un altro club ed è pertanto esclusa una sua cessione”.