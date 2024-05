Valigie pronte al decollo: Lukaku va da Mourinho. Per lo Special One sta per iniziare la prima avventura in Turchia. E dall’Inghilterra sono sicuri: c’à già il primo regalo

Ormai di dubbi non ce sono più. Dopo sei mesi lontano dai campi, José Mourinho inizierà una nuova avventura nella sua carriera: andrà in Turchia il tecnico portoghese esonerato dalla Roma nello scorso mese di gennaio, precisamente al Fenerbahce, per iniziare un nuovo percorso della sua carriera.

Anche la sua ultima storia su Instagram non lascia davvero spazio a quelle che possono essere le interpretazioni. Mourinho è in viaggio verso i gialloneri che cercheranno il prossimo anno, intanto, di prendersi di nuovo lo scudetto che quest’anno è stato conquistato da rivali storici del Galatasaray. E intanto si iniziato a fare i primi nomi di mercato. E non poteva che uscire fuori quello di Romelu Lukaku.

Lukaku insieme a Mourinho al Fenerbahce

Il centravanti belga, che tornerà al Chelsea per la fine del prestito alla Roma, ha già giocato in tre occasioni con Mourinho nella sua carriera. L’influenza nelle sue scelte è stata quindi importante, forse decisiva, e senza dubbio è stato Mou a volerlo a Roma. Adesso quindi si parla appunto del Fenerbahce, che potrebbe anche pagare – secondo le informazioni che sono state riportate da footballlondon – l’intero costo del cartellino che è stato fissato, come sappiamo, a 43milioni di euro. Una cifra che la Roma dal proprio canto vorrebbe trattare, almeno così si è detto, per non perdere un attaccante fondamentale nella stagione che è appena conclusa.

Una nuova esperienza insieme, quindi, ma non Arabia Saudita come ad un certo punto sembrava potesse essere. Ma in Turchia, dentro un club che giocherà anche la prossima Champions League e che ha voglia, evidentemente, di alzare il proprio livello.