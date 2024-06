Calciomercato Roma, nuovo allenatore e colpo bianconero

Emergono nuove indiscrezioni in merito all’imminente calciomercato estivo, durante il quale la Roma dovrà chiudere svariate operazioni in entrata e in uscita

Giugno è iniziato e sono sempre meno i giorni che le dirigenze della Serie A avranno per prepararsi all’apertura del calciomercato estivo, durante il quale appassionati e tifosi del bel paese si attendono delle vere e proprie rivoluzioni per quanto concerne rose e panchine delle big.

In tal senso la Roma di Daniele De Rossi sembrerebbe possedere i presupposti per animare ulteriormente il mercato, a causa della profonda metamorfosi che dovrà necessariamente avere luogo per sopperire alle svariate partenze in programma.

Senza dubbio alcuno un’occasione per rinfrescare una rosa sin troppo cucita intorno alle esigenze di José Mourinho e, dunque, poco in linea con il sistema di gioco del comandante di Ostia. Insieme a quello offensivo, uno dei reparti più propenso ad un convinto restyling è senza dubbio alcuno quello difensivo, che, tra difensori centrali ed esterni in partenza, dovrà necessariamente beneficiare di qualche rinforzo.

Il Chelsea punta forte su Adarabioyo

Con Dean Huijsen già con un piede a Vinovo e la fuoriuscita di Chris Smalling altamente probabile, Daniele De Rossi si trova costretto a pretendere dai vertici capitolini almeno un innesto in fase difensiva, per far fronte alle necessità di una stagione pregna di di impegni. Le caratteristiche che il sistema di gioco di De Rossi pretende da un difensore centrale sono principalmente due: una discreta capacità di impostare dal basso (il che presuppone una buona dose di tecnica) e una certa rapidità, utile a sostenere una linea difensiva spesso all’altezza del centrocampo.

In tal senso uno dei profili più chiacchierati della scorsa sessione di mercato è stato quello di Tosin Adarabioyo. Attualmente in forze al Fulham, il suo contratto scadrà proprio il prossimo 30 giugno il che ne farebbe una preda particolarmente succulenta per Ghisolfi e DDR. Il gigante inglese, tuttavia – secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X (Twitter) -, sembrerebbe particolarmente vicino al Chelsea di Enzo Maresca. Il corteggiamento dei blues avrebbe sortito gli effetti sperati e le trattativa sarebbero ormai inoltrate.