Dybala e Lukaku di nuovo insieme: l’annuncio ufficiale ribalta la Roma

Dybala e Lukaku ancora insieme: incredibile quello che potrebbe succedere in Turchia con l’arrivo di Mourinho. Annuncio ufficiale del presidente che ha svelato le mosse di mercato

Manca solo l’annuncio ufficiale ma José Mourinho il prossimo anno sarà il tecnico del Fenerbahce. Il club turco ha messo sul piatto un’offerta economica importante ma non solo, anche la possibilità di creare una squadra proprio come la vorrebbe lo Special One.

E nella giornata di ieri, così come viene riportato dal portale beinsports.com.tr, il candidato alla presidenza del club, Yıldırım, ha ufficialmente aperto a quelli che possono essere gli innesti per il prossimo anno. Anticipando, di fatto, le mosse del club. E sì, potrebbe esserci anche un Dybala-Lukaku in Turchia.

Dybala e Lukaku con Mourinho, ecco la situazione

“Dopo Jose Mourinho, lasciatemi nominare i calciatori. Mourinho vuole Romelu Lukaku. C’è anche Paulo Dybala. Anche Talisca vuole venire, e c’è anche un attaccante Alexander Sörloth che ha giocato a Trabzon”. Sì, queste sono le possibili mosse turche per la prossima stagione, in attesa ovviamente di Mourinho che ieri ha preso il volo per Istanbul per unirsi al suo nuovo club.

Una situazione incredibile, con uno scippo vero e proprio che lo Special One potrebbe mettere in atto. Non tanto per Big Rom, che potrebbe volare in Turchia via Chelsea, ma soprattutto per la Joya, che come sappiamo ha una clausola rescissoria di 12milioni di euro che sarà valida per tutto il mese di luglio e che non ha fatto chiarezza sul proprio futuro.