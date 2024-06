Benzema al posto di Lukaku: la coppia stellare incendia il mercato

La rivoluzione, se confermata, è di quelle clamorose e potrebbe far saltare il banco. Benzema primo regalo: ecco cosa sta succedendo

Protagonista di una stagione in chiaroscuro all’Al Ittihad, Karim Benzema è intrigato all’idea di ritornare a calcare palcoscenici importanti in Europa. Non è un caso che, dopo qualche mese dal suo approdo in Arabia, gli spifferi legati al suo futuro hanno cominciato a riprendere quota.

Il richiamo di quei campi e soprattutto di quel calcio che ne ha incensato le qualità è troppo forte. Ragion per cui ormai da settimane il profilo di ‘Karim the dream’ è accostato a diversi club in giro per l’Europa che per svariati motivi potrebbero dare la caccia al bomber francese. Archiviata come utopistica la possibilità di un clamoroso approdo in Serie A, a cui pure è stato accostato in tempi e in modi diversi, Benzema si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione migliore per il suo futuro. Legato ai gialloneri d’Arabia da un ricco contratto in scadenza nel 2026, l’ex Real Madrid è d’altronde divenuto l’oggetto del desiderio di molti addetti ai lavori, che hanno cominciato a sondare il terreno per capire margini di manovra.

Benzema al Fenerbahçe con Mourinho: le ultime dalla Spagna

Sotto questo punto di vista, occhio agli scossoni in casa Fenerbahçe. Ormai ad un passo dall’annunciare ufficialmente l’accordo con José Mourinho, il club turco sarà chiamato ad esaudire le richieste dello Special One. A tal proposito, non è escluso che le strade di Mou e di Benzema possano ritornare ad incrociarsi, dopo l’esperienza vissuta insieme nel triennio madrileno.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, alla ricerca di una nuova punta di peso alla quale affidare le redini dell’attacco, il Fenerbahçe potrebbe virare alla fine proprio su Benzema. Quello dell’attuale bomber dell’Al Ittihad è un profilo che intriga e non poco José Mourinho, ma non l’unico. Nelle ultime ore, infatti, sono circolati anche altri nomi per l’attacco del club turco, a cominciare da quel Romelu Lukaku del quale proprio Mou, alla guida della panchina della Roma, ha caldeggiato l’acquisto. Un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, ma che potrebbe dare il là ad un effetto domino tutt’altro che banale.