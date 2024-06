Sgasata Roma sulla fascia: la Lazio è già in svantaggio

La Roma e la Lazio stanno seguendo un giocatore di fascia, ma bisogna segnalare la posizione di vantaggio da parte del team giallorosso.

La Roma, dopo l’amichevole vinta in Australia contro il Milan per 5-2, ha calato il sipario sulla stagione 2023/24. Ora, considerando anche l’annuncio ufficiale di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo, il club capitolino è concentrato sulla campagna acquisti per la prossima annata.

Il primo passo del dirigente transalpino è stato quello di riscattare per 5 milioni di euro Angelino dal Lipsia. La conferma dell’esterno spagnolo è sicuramente un’ottima notizia per lo stesso Daniele De Rossi che, ovviamente, spera che a breve ci siano anche altri colpi dal punto di vista del mercato in entrata.

La Roma, di fatto, ha sicuramente l’obbligo di trovare una nuova prima punta centrale, visto che Romelu Lukaku tornerà al Chelsea. Tuttavia, in attesa dei possibili aggiornamenti su chi prenderà il posto del belga, in casa giallorossa ci sono degli aggiornamenti che riguardano un’altra zona del campo, ovvero la fascia.

Calciomercato, Roma e Lazio su Doig del Sassuolo: i giallorossi sono in pole position

Come scritto dal sito ‘Ansa.i’, infatti, la Roma è tra i club che stanno seguendo Josh Doig del Sassuolo. Anche se il giocatore scozzese, trasferitosi nel club neroverde lo scorso gennaio dal Verona per più di 6 milioni di euro, è ‘monitorato’ anche dalla Lazio di Igor Tudor.

Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, di fatto, Doig è diventato un profilo molto ‘appetibile’ in sede di calciomercato, innescando così l’interesse di squadre come la Roma e la Lazio. Tuttavia, bisogna registrare che il team giallorosso si è sicuramente mosso prima sullo scozzese rispetto al club di Claudio Lotito. Florent Ghisolfi, inoltre, ha dalla sua anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra la Roma ed il Sassuolo.