Calciomercato Roma, un terzino da Champions per De Rossi

La Roma è alla ricerca di nomi utili per rinforzare le fasce e oltre ad un titolare a destra dovrà arrivare anche un rinforzo a sinistra, al posto di Spinazzola

Ghisolfi e De Rossi sono allineati sulle caratteristiche da inserire in rosa, ma bisogna fare i conti con i parametri economici da rispettare. Ecco quindi che rispetto ai nomi affermati che circolano potrebbe venir fuori qualche sorpresa interessante.

La Roma ha bisogno di rinforzare soprattutto le fasce, come esplicitamente fatto capire da Daniele De Rossi nelle ultime conferenze stampa prima del termine della stagione. Non si può evitare di acquistare almeno due profili, uno a destra e l’altro a sinistra. In questo momento i sicuri di restare sono forse un paio: Angelino, fresco di riscatto per 5 milioni e probabilmente Celik, almeno che non arrivino delle proposte anche per lui. Karsdorp è fuori dai piani ormai da tempo e si proverà a piazzarlo anche solo per un piccolo indennizzo. Kristensen non dispiace allo staff tecnico ma non si intende versare diversi milioni al Leeds per il riscatto e quindi tornerà alla base.

Spinazzola ha chiesto un rinnovo anche a cifre in ribasso ma la Roma vuole scrivere un nuovo capitolo anche a sinistra. Al posto dell’ex Juventus andrà preso un giocatore più giovane e fresco, di gamba e con caratteristiche non presenti in rosa.

Nome nuovo per la fascia sinistra della Roma: piace Locko del Brest

Ghisolfi conosce diversi profili in Ligue 1 che potrebbero fare al caso della Roma e l’ultima pista emersa in queste ore porta a Bradley Locko del Brest. Classe 2002, dotato di un buon fisico (180 cm) ha già un valore che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nel campionato francese appena concluso ha messo insieme 33 presenze con 3 assist e nessun gol, centrando però con il piccolo club di provincia una storica qualificazione in Champions League. Lo scorso 6 maggio ha compiuto 22 anni e fa parte della Nazionale Under 21 e dell’Under 23 olimpica della Francia.

Corsa sciolta e buona tecnica di base per questo mancino naturale di origini congolesi che esprime il massimo del proprio potenziale in fase di spinta. Per De Rossi potrebbe essere un buon innesto da mettere al fianco di Angelino per blindare la fascia sinistra per i prossimi anni. Qualora l’esborso non dovesse essere troppo elevato verrebbero conservati i soldi per dare l’assalto a Bellanova a destra.