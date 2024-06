Chiesa alla Roma con lo sconto: rinnovo saltato

Chiesa alla Roma, il giocatore ha deciso di non rinnovare alle condizioni messe sul piatto dalla Juventus. Il prezzo del cartellino è fissato e De Rossi sogna

La notizia più importante della giornata la dà il Corriere dello Sport: Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 alle condizioni poste dai bianconeri.

Niente da fare quindi per Giuntoli, che avrebbe proposto come sappiamo un prolungamento di un solo anno anche per cercare di capire poi, nella prima stagione con Thiago Motta in panchina, come si sarebbe sviluppato il rapporto tra i due. Le indiscrezioni delle scorse settimane ci hanno detto che il nuovo tecnico della Juve che dovrebbe essere ufficializzato in settimana non straveda per il centravanti che quest’anno non ha fatto benissimo, come al solito fermato anche da qualche infortunio di troppo e relegato da Allegri a giocare in una posizione che non ama più di tanto.

Chiesa alla Roma, bastano 25milioni di euro

E in tutto questo ci sarebbe anche il prezzo sul cartellino: 25milioni di euro per il giocatore che De Rossi vorrebbe nella sua Roma l’anno prossimo. Il corteggiamento DDR lo ha iniziato dopo Roma-Juve all’Olimpico andando ad abbracciare il giocatore, adesso anche Pellegrini a Coverciano, dal ritiro azzurro, starebbe continuando l’opera del proprio tecnico per fare diventare il sogno realtà.

Per un elemento del genere 25milioni sono abbordabili, e Ghisolfi starebbe tentando di capire come recuperare quel malloppo che servirebbe a presentare l’affondo. In tutto questo, infine, nell’estate in cui Chiesa si sposerà, lo stesso vorrebbe anche cambiare città adesso e non magari nel prossimo futuro. E anche senza Champions League Roma, e la Roma, hanno un certo fascino. Non sarà per niente facile, ma adesso la situazione sembra essere un poco più chiara e potrebbe portare anche al matrimonio con il giallorosso oltre che con la sua amata.