Ghisolfi è atterrato a Roma: inizia l’avventura giallorossa del nuovo DS

Ghisolfi è atterrato a Roma, inizia in modo ufficiale l’avventura nella Capitale: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Manca sempre meno all’apparecchiamento del prossimo percorso della Roma, destinato a passare per una serie di scelte di importanza non trascurabile che potrebbero impattare con non trascurabile veemenza su ambizioni e possibilità del club dei Friedkin. Dopo l’ennesima stagione chiosata senza riuscire a centrare il quasi tormentoso obiettivo della Champions League, in quel di Trigoria bisognerà cercare di ricavare la necessaria linfa per migliorare la squadra, apportando modifiche e migliorie attraverso un ponderato lavoro di entrate e uscite.

L’obiettivo resta quello di consegnare nelle mani di De Rossi una squadra che ne rispecchi le caratteristiche e la visione calcistica, attraverso un dialogo ben felice tra l’allenatore, la dirigenza e la proprietà. Remare nella stessa direzione potrebbe rivelarsi discriminante non trascurabile per la sanità e la riuscita del progetto in seno ai Friedkin, che hanno deciso di puntare su una serie di cambiamenti non unicamente abbraccianti l’area squisitamente tecnica.

Ghisolfi, l’avventura alla Roma ha inizio: il DS è atterrato a Fiumicino

Come ben si ricorderà, diverse figure sono state cambiate e sostituite in quel di Trigoria negli scorsi mesi, gettando le basi per un nuovo percorso che, dopo l’addio di Mourinho, ha trovato nell’individuazione di Daniele De Rossi la giusta catalisi per un nuovo cammino. Ulteriore novità, poi, è stata rappresentata dall’ingaggio di Ghisolfi come direttore dell’area tecnica, al termine di un corteggiamento del quale si è parlato per tutto il periodo primaverile.

Dopo la fase di curiosità generata dall’individuazione di un fatidico mister x che potesse prendere l’eredità di Tiago Pinto, abbiamo assistito negli ultimi mesi al susseguirsi di notizie proprio sull’ex ds del Nizza, che proprio in queste ore ha salutato sui propri canali social il club francese. La sua avventura alla Roma, come annunciato dal club giallorosso in modo ufficiale, è ormai pronta a iniziare e ha in queste ore permesso di registrare una nuova tappa di grande importanza.

Ghisolfi è infatti da poco atterrato in quel di Fiumicino, pronto a tuffarsi appieno in un percorso capitolino difficile quanto intrigante, insieme a De Rossi e con un unico grande obiettivi: il bene della Roma e dei suoi tifosi. In bocca al lupo, Florent!