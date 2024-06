Non solo Dybala: doppio addio Roma e cessione immediata

Per Daniele De Rossi sono arrivate in giornata delle brutte notizie di calciomercato che riguardano sia Paulo Dybala che un altro giocatore.

Archiviata questa stagione, contraddistinta dal cambio in panchina avvenuto lo scorso gennaio tra José Mourinho e Daniele De Rossi e dalla semifinale di Europa League persa contro il Bayer Leverkusen, la Roma è al lavoro per cercare di rinforzare una squadra che l’anno prossimo riesca a staccare un pass per la Champions League.

Il primo colpo di questa campagna acquisti estiva 2024 è ‘una conferma’. La Roma, infatti, ha riscattato Angelino dal Lipsia per 5 milioni di euro. La conferma del laterale spagnolo è sicuramente un’ottima notizia per Daniele De Rossi che, però, spera anche in qualche rinforzo per il reparto offensivo.

Con l’addio di Romelu Lukaku, infatti, la Roma deve assolutamente una prima punta centrale che garantisca un certo numero di realizzazioni stagionali. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare delle brutte notizie di calciomercato sia per Daniele De Rossi che per i tifosi stessi della squadra giallorossa.

Calciomercato, Atletico Madrid su Dybala e Jonathan David: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione da portale ‘elgoldigital.com’, infatti, la cessione di Angel Correa potrebbe fornire all’Atletico Madrid le risorse economiche necessarie per effettuare un doppio colpo per il reparto offensivo della squadra guidata dal ‘Cholo’ Simeone, ovvero Paulo Dybala e Jonathan David.

L’argentino potrebbe arrivare tramite il pagamento della clausola di 13 milioni di euro, questa cifra vale solo per l’estero dal 1 al 31 luglio (mentre per un club italiano il valore della clausola rescissoria è di 20 milioni di euro). Mentre Jonathan David potrebbe diventare la nuova prima punta titolare di Simeone, considerando che anche Alvaro Morata potrebbe lasciare i ‘Colchoneros’.

Ricordiamo che anche l’interessamento a Jonathan David è una brutta notizia per la Roma, visto che il nome francese è stato accostato più volte in queste settimane proprio a quello della squadra guidata da Daniele De Rossi.