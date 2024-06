Nuova squadra per Zaniolo: la Roma non gradisce

Nuova squadra per Zaniolo: il giocatore sul quale la Roma ha una percentuale sulla rivendita pronto a cambiare maglia ancora. La formula però non piace ai giallorossi

Ormai la Roma forse nemmeno ci spera più di incassare qualcosa da una sua nuova cessione. Perché nel momento in cui i giallorossi lo hanno ceduto, come sappiamo, avevano tenuto una percentuale sulla futura rivendita qualora il prezzo del cartellino fosse stato maggiore. Ma evidentemente non è così.

Sì, avete capito tutti che parliamo di Nicolò Zaniolo: in prestito in Inghilterra dal Galatasaray, l’attaccante che per un infortunio salterà l’Europeo ma che dovrebbe essere pronto, comunque, per l’inizio della prossima stagione, tornerà in Turchia ma per rimanerci poco. A dedicare un articolo a quella che potrebbe essere la futura destinazione dell’ex giallorosso, ci ha pensato Relevo. Che parla di un interesse in Spagna.

Su Zaniolo c’è il Villarreal

Anche se lui vorrebbe tornare a giocare in Italia – ma nell’ultimo periodo il suo nome è circolato davvero poco – c’è la possibilità che Zaniolo possa andarsene al Villarreal il prossimo anno. Con la formula del prestito, quindi nessuna possibilità di incasso per i giallorossi. Una situazione questa che dopo un poco di tempo, comunque, è sembrata abbastanza chiara, visto che le sue prestazioni non sono mai decollate come tutti speravano.

E anche l’infortunio che lo ha tagliato dalla manifestazione continentale che tra pochi giorni inizierà in Germania ha sicuramente fatto abbassare le pretese che il Galatasaray avrebbe potuto avere nel corso di questa sessione di mercato. Una situazione quindi che non agevola per nessuna ragione la Roma. Che ormai, come scritto prima, forse nemmeno ci crede più di incassare qualcosa.