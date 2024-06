Zaniolo torna in Serie A: già scelto il nuovo club

Dopo l’esperienza in prestito all’Aston Villa, Nicolò Zaniolo preme per ritornare a giocare nel campionato di Serie A.

Una volta archiviata la stagione dei club, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata sul prossimo Europeo. Tra una decina di giorni, infatti, inizierà in Germania la massima competizione europea per le nazionali. Tuttavia, a causa di diversi infortuni bisogna registrare parecchi deferimenti per l’Italia di Luciano Spalletti.

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Giorgio Scalvini, che si è rotto il crociato nel coro dell’ultima gara di ieri tra la sua Atalanta e la Fiorentina. Un altro big che ha dovuto dire addio alle speranze di partecipare al prossimo Europeo con l’Italia è sicuramente Nicolò Zaniolo.

Un mese fa, infatti, l’ex giocatore della Roma aveva annunciato di non poter partecipare al prossimo Europeo a causa della microfrattura al piede sinistro subita nel corso della gara di Premier League tra l’Aston Villa ed il Liverpool. Tuttavia, in attesa del suo recupero dall’infortunio, per Nicolò Zaniolo bisogna comunque registrare un importante aggiornamento sul suo futuro.

Calciomercato, contatto tra il Napoli di Conte e l’entourage di Nicolò Zaniolo: gli aggiornamenti

Come riportato su X dal giornalista ‘Attilio Malena’, infatti, il Napoli si è mosso per l’attuale giocatore del Galatasaray che, però, ha giocato nell’ultima stagione in prestito con l’Aston Villa di Unai Emery. Il club partenopeo, dunque, ha compiuto un sondaggio con l’entourage di Zaniolo per capire se ci fossero le possibilità di un trasferimento.

Il Napoli, che sta per annunciare Antonio Conte come nuovo allenatore, si iscrive dunque nella corsa a Nicolo Zaniolo. Su di lui, infatti, c’è da registrare anche il forte interesse della Fiorentina. Nel frattempo, in un’intervista rilasciata qualche giorno fa alla ‘Gazzetta della Sport’, lo stesso calciatore aveva ribadito la sua voglia di tornare a giocare in Serie A, anche se sul suo futuro si è parlato anche di un possibile approdo al Villarreal.