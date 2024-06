Calciomercato Roma, a Trigoria solo di passaggio: addio immediato

Calciomercato Roma, a Trigoria sarà solamente di passaggio. Ritorno e addio immediato anche se dovrà cambiare le pretese economiche. Ma al momento è l’unico modo per giocare

Dovrebbe tornare a Roma. E il dovrebbe è dovuto al fatto che forse nemmeno ci passerà. Sicuramente il suo prestito in Giappone non continuerà quindi per Ola Solbakken il club giallorosso è alla ricerca di una sistemazione per il prossimo anno. Che sia in prestito o meno poco importa.

Trovare comunque un club per un giocatore che ha fallito la sua esperienza in giallorosso – di spazio, comunque, e ha avuto poco – non è un’impresa semplice. Magari per Solbakken si potrebbero aprire le porte di qualche campionato del Nord Europa, visto che è stato al Bodo Glimt che si è messo in evidenza. E qualche situazione c’è, a quanto pare, così come riportato dal sito Fotbolldirekt.

Su Solbakken c’è il Malmo

Vengono confermate, così come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, le intenzioni del Malmo, che vorrebbe prendere il giocatore per la prossima stagione. Non vengono forniti al momento dettagli sulla formula che il club vorrebbe utilizzare per toglierlo da Trigoria, però nonostante l’interesse c’è un problema evidente e non è nemmeno di poco conto. Parliamo infatti dell’ingaggio che, nonostante non sembri alto, da quelle parti mette paura.

Solbakken è legato al giallorosso da un accordo fino al 2027 per 700mila euro a stagione. Che per il club svedese sono tantissimi soldi. Loro lo vogliono e gli darebbero ovviamente la possibilità di giocare anche con continuità, però lui dovrebbe abbassare le proprie pretese economiche per avvicinare la conclusione di questa operazione. Vedremo come andrà a finire, di certo per lui a Trigoria di spazio non ce n’è.