Dybala a tutti i costi: il nuovo blitz fa tremare la Roma

Nuova firma Dybala, c’è un altro club: addio alla Roma e contatti già avviati. Gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Dybala continua ad essere uno di quelli in grado di generare le principali attenzioni, all’interno del mondo Roma e non solo. Come si ricorderà, sin dal giorno del suo arrivo, l’ingaggio dell’argentino era stato accompagnato da un sentimento di timore e preoccupazione da parte dei tifosi, galvanizzati e quasi increduli per l’evoluzione di quella trattativa ma altresì curiosi rispetto alla potenziale minaccia della clausola da 12 milioni di euro valevole per l’estero.

Quest’ultima, unitamente a quella richiesta per l’uscita di Paulo per approdare in un club italiano, aveva sicuramente rappresentato la nota leggermente meno colorata di una storia bellissima, durata diversi mesi ma conclusasi nel migliore dei modi per il mondo giallorosso.

A distanza di quasi due anni, contraddistinti anche da voci circa impossibilità di coesistenze con Zaniolo da un punto di vista economico o di tanti altri scenari rimasti irrealizzati, il futuro di Dybala inizia questa volta a preoccupare con ancora maggiore concretezza la piazza, portando gli addetti ai lavori al dover ponderare una soluzione che permetta di vedere con maggiore chiarezza ciò che aspetti il numero 21.

Dybala in Arabia Saudita, c’è un nuovo club su di lui: contatti avviati

Dopo due anni nella Capitale, l’ex Juventus non è ancora riuscito a giocare la Champions League: una discriminante e un aspetto da non poter in alcun modo sottovalutare, alla luce delle ambizioni del giocatore, ma anche della situazione economica che continua a soggiogare i Friedkin e i loro margini di manovra. Ecco, perché, dunque, con un contratto in scadenza nel 2025 e una clausola di cui già detto, l’estate sempre più vicina potrebbe fungere da grande minaccia per la Roma.

Negli ultimi giorni, come si ricorderà, pur palesando vicinanza e attenzione nei confronti di un futuro alla Roma, Paulo aveva ammiccato di fronte a scenari esteri, in particolar modo inglesi o spagnoli. In una parentesi in cui la sua posizione parrebbe poterlo destinare all’Inghilterra, vanno riportati anche gli ultimi aggiornamenti di Rudy Galetti, coinvolgenti un’Arabia Saudita che, almeno mediaticamente, non sarebbe mai stata presa in considerazione dal diretto interessato.

In particolar modo, secondo la su citata fonte, un nuovo club saudita si sarebbe aggiunto alla contesa per Dybala, avviando i dialoghi con l’entourage per valutare le possibilità di un trasferimento nel corso di quest’estate. Pur non figurando nella lista di realtà nominate esplicitamente da Dybala in quel divenuto discorso sulle prospettive della propria carriera, l’Arabia continua a corteggiarlo, aggiungendosi alla lista di potenziali minacce per De Rossi, Ghisolfi e il mondo Roma tutto. Seguiranno aggiornamenti.