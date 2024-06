Nuovo colpo Roma, Ghisolfi rompe gli indugi: blitz anticipato

Proseguono le mosse della Roma in sede di calciomercato sia sul fronte entrate che sul tema uscite. Ghisolfi è intenzionato a chiudere

Inaugurata con l’arrivo nella Capitale nelle scorse ore, l’avventura di Ghisolfi come nuovo DS della Roma è pronta a regalare sorprese a stretto giro di posta. Chiusa l’operazione Angelino, i giallorossi sono pronti a stringere i tempi anche per un altro obiettivo.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, nella giornata di domani è previsto un incontro tra la proprietà e il nuovo direttore sportivo Ghisolfi. Tra gli obiettivi messi in agenda, è il dossier legato a Llorente quello per il quale potrebbero segnalarsi novità importanti a stretto giro di posta. Protagonista di una stagione nella quale ha collezionato 42 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni, l’affidabile difensore spagnolo ha convinto Daniele De Rossi. Ragion per cui la Roma vorrebbe chiudere per il rientro di Llorente dal Leeds United.

Sebbene non filtrino ancora dettagli concreti in merito alla formula con la quale sarà imbastita l’operazione, è significativa la volontà della Roma di stringere i tempi e suggellare l’affare. Tutto lascia presagire, insomma, che la quadra possa essere trovata. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità su una traccia sempre più calda, da monitorare con attenzione nel corso delle prossime ore.