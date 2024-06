Chiesa come Dybala: hanno messo nero su bianco

In casa Roma bisogna segnalare un aggiornamento su Federico Chiesa che ha fatto esultare tanti tifosi giallorossi.

Il puzzle delle panchine per la Serie A 2024/25, di fatto, è quasi completo. Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha annunciato il suo nuovo allenatore, ovvero Antonio Conte. Così come il club partenopeo, infatti, anche il Bologna ha ufficializzato Vincenzo Italiano sostituto di Thiago Motta, che sta per essere annunciato a sua volta dalla Juve.

Mentre la Lazio ha deciso di chiudere già i rapporti con Igor Tudor. Tale incertezza, fortunatamente, non c’è per la Roma, visto che da tempo è stato confermato Daniele De Rossi come guida tecnica del club capitolino. Proprio per questo motivo, il team giallorosso non può sprecare questo margine di tempo che ha avuto in più per la prossima campagna acquisti estiva.

Intorno alla Roma, infatti, si stanno già facendo dei nomi di calciatori che potrebbero diventare degli obiettivi concreti di Florent Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, di fatto, è al lavoro per cercare di regalare a Daniele De Rossi una squadra che possa tornare a competere per la qualificazione alla Champions League. Tra i profili accostati alla squadra giallorossa bisogna sicuramente inserire anche Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, scendono le quote di ‘Goldbet’ sul passaggio di Chiesa in giallorosso

Il calciatore della Juve, infatti, è un nome che viene sempre di più accomunato a quello della Roma. A dimostrazione di ciò ci sono anche le quote di ‘Goldbet’ sul passaggio di Federico Chiesa nella squadra guidata da Daniele De Rossi.

Attualmente, di fatto, le quote di uno dei portati più famosi del trasferimento di Federico Chiesa sono ‘scese’ da 3.00 a 2.00. L’acquisto del giocatore della Nazionale italiana dell’ex Luciano Spalletti, di fatto, sarebbe un grandissimo colpo per la Roma, la quale rafforzerebbe tantissimo il proprio reparto offensivo.

Federico Chiesa, infatti, potrebbe affiancare Paulo Dybala alle spalle dell’attaccante che sostituirà Romelu Lukaku, formando così un attacco da sogno per i tifosi giallorossi.