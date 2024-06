Tradimento Lukaku: ha già confessato tutto ai compagni

Romelu Lukaku non rimarrà alla Roma nella prossima stagione ma ha già confessato ai suoi ex compagni dove potrebbe essere il suo futuro

Il centravanti belga si concentrerà ora sull‘Europeo con la sua nazionale prima di rituffarsi in una nuova esperienza in Serie A. Ad attenderlo c’è un allenatore che lo conosce bene ed una piazza che non vede l’ora di impazzire con i suoi gol.

Serviva la tanto agognata qualificazione alla prossima Champions League per rimanere ancora un anno alla Roma. Lukaku aveva già chiaro in mente quale sarebbe stato il suo futuro per la prossima stagione e la Roma era consapevole che per costi e progetto sportivo mantenere il bomber senza la competizione più prestigiosa era praticamente impossibile. I suoi 21 gol sono stati comunque un ottimo bottino in 46 presenze complessive tra campionato e coppe, considerando anche che non ha svolto la preparazione con i compagni ed è arrivato a fine agosto.

De Rossi e Ghisolfi stanno pensando a come sostituirlo nel migliore dei modi, mentre “Big Rom” prepara già la prossima avventura in Serie A. Dopo l’Inter e i giallorossi sembra infatti che il numero 9 del Belgio avrà un’altra chance nel nostro calcio, in un’altra piazza molto calda.

Lukaku strizza l’occhio al Napoli: contatti frequenti con Conte

Lukaku è stato accostato in queste ore al Napoli di Antonio Conte, che sta prendendo vita dopo gli accordi con De Laurentiis. L’ex allenatore di Juventus e Inter vuole lavorare ancora una volta con il suo vecchio centravanti ai tempi nerazzurri e lo ha indicato come perfetto sostituto del partente Osimhen.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lukaku e Conte sono in contatto ormai da diverso tempo e lo stesso giocatore rientrato al Chelsea lo avrebbe confessato ai suoi ex compagni della Roma. Frequenti telefonate in cui viene sondata la disponibilità del bomber a lavorare ancora una volta insieme, con obiettivi prestigiosi e aria di riscatto. Sembra sia trapelata anche la famosa richiesta di farsi trovare pronto per il ritiro estivo con 5 kg in meno rispetto a quanto visto nella Capitale. Conte vuole un “Big Rom” tirato a lucido per provare l’assalto allo Scudetto.