Via libera Roma, comunicazione arrivata: sacrificano il top player

La Roma sta cercando di rinforzare la propria rosa sul mercato con nomi interessanti e che non costino una fortuna: c’è un top player che può fare al caso suo

Daniele De Rossi spera di avere a disposizione già per l’inizio del ritiro a Trigoria almeno qualche volto nuovo, soprattutto in alcuni ruoli cardine. Le ultime voci che arrivano dalla Premier League mettono la Roma in pole position per un profilo molto interessante.

Una delle urgenze in casa Roma è sicuramente il centrocampo, dove serve mettere mano per riparare i tanti, troppi errori, commessi in passato. Renato Sanches e Aouar non hanno portato nulla né dal punto di vista tecnico né sotto il profilo tattico e ora De Rossi si ritrova a dover pretendere almeno un paio di innesti di qualità e quantità. Alla mediana giallorossa manca sia un po’ di passo, negli inserimenti e nella cucitura del gioco, sia buona tecnica nel palleggio, cosa ad esempio che non può essere ritrovata nelle caratteristiche di Bove.

Per questo Ghisolfi e De Rossi stanno lavorando per trovare il profilo giusto che possa conferire tutto questo alla rosa del prossimo anno, sempre tenendo presente il budget economico piuttosto limitato. Di nomi ne sono già circolati diversi, soprattutto in chiave Ligue 1 e Premier League. Sembrano essere questi i bacini preferiti dal nuovo ds per operare in entrata.

La Roma fa sul serio per Kone: il Watford apre ad una cessione remunerativa

Un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma è Ismael Kone, centrocampista classe 2002 del Watford che si è contraddistinto in questa stagione come uno dei migliori interpreti della Championship. L’ex squadra della famiglia Pozzo non è riuscita a centrare la qualificazione alla Premier League, ma il nazionale canadese si è messo in mostra con la bellezza di 42 presenze, 4 gol e tre assist. Numeri niente male per un mediano dal fisico imponente (188 cm) e dotato di ottima corsa.

Il numero uno del Watford, Tom Cleverley, sta pensando di darlo via per rifinanziare la prossima campagna rafforzamenti. La sua scadenza nel 2027, come riportato dalla stampa inglese, può aiutare per alzare la richiesta e monetizzare di più. La Roma dovrà presentare una proposta di almeno 20 milioni di euro se davvero vuole strapparlo ad una concorrenza agguerrita.