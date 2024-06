Calciomercato Roma, dopo l’arrivo di Florent Ghisolfi prendono corpo le manovre in entrata ed in uscita in casa giallorossa. Maxi scambio in Serie A per accontentare De Rossi.

Florent Ghisolfi è sbarcato a Roma in questi giorni e sta pianificando insieme a Daniele De Rossi e la dirigenza giallorossa la sessione di calciomercato estivo ormai imminente. L’ex Capitano romanista è stato segnalato su tanti profili della Serie A, a partire da Bellanova e Di Lorenzo sulle corsie, passando per il grande obiettivo Federico Chiesa in attacco. Nel campionato italiano c’è anche una pista a centrocampo accostata alla lista dei desideri del tecnico giallorosso, che può esultare grazie al maxi scambio sul tavolo.

Sono tanti i nodi da sciogliere per Florent Ghisolfi, che si è incontrato con Daniele De Rossi e la dirigenza della Roma a Trigoria in questi giorni. La rosa giallorossa potrebbe conoscere una vera e propria rivoluzione nella sessione estiva di calciomercato, dove ogni ruolo potrà essere rivoluzionato sia in entrata che in uscita. Per quel che riguarda la lista dei desideri dell’ex numero 16, oltre a diverse piste da seguire nel campionato italiano, c’è una vecchia conoscenza che risale all’esordio in panchina con la Spal. Parliamo del centrocampista classe 2003, Matteo Prati, in forza al Cagliari dopo l’esperienza con gli estensi.

Calciomercato Roma, maxi scambio per Prati: non solo Shomurodov

I rapporti tra le due società potrebbero agevolare l’operazione a centrocampo, con il prezzo per il centrocampista ventunenne fissato intorno ai 15 milioni di euro. Per ammorbidire le richieste economiche del Cagliari non è escluso che la Roma metta sul tavolo della trattativa un maxi scambio con gli isolani.

De Rossi potrebbe dunque ritrovare Matteo Prati grazie ad un maxi scambio sull’asse Roma – Cagliari. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Leggo’, in Sardegna potrebbe essere confermato Eldor Shomurodov, reduce da un anno in prestito con gli isolani. Oltre al cartellino dell’uzbeko i giallorossi starebbero pensando ad altre giovani contropartite, come Golic o Pagano, pronti al grande salto dalla Primavera giallorossa alla Serie A.