Ghisolfi fa tremare i bianconeri: firma gratis con la Roma

Emergono nuove indiscrezioni in merito all’interessamento della Roma nei confronti di un talento attualmente in forze in Premier League

Le esigenze della Roma di Daniele De Rossi sono ormai rinomate e riguardano sostanzialmente tutti i reparti dell’undici titolare, con particolare attenzione a quello offensivo e quello difensivo. In tal senso contribuiranno a liberare svariati armadietti i prestiti e i contratti in scadenza, il che potrebbe fornire a Ghisolfi e DDR la ghiotta occasione di plasmare una rosa intorno alle necessità tecnico-tattiche del comandante di Ostia, evidentemente diverse da quelle di José Mourinho, sulle quali sinora si era costruito il calciomercato giallorosso portato avanti da Tiago Pinto.

Oltre alle numerose partenze davanti (Lukaku, Azmoun certi e Abraham da valutare) anche e soprattutto nelle retrovie occorrerà rinforzarsi, per non giungere ai blocchi di partenza della stagione 24/25 senza aver sopperito alla probabile partenze di Chris Smalling, lo scontato rientro a Vinovo di Dean Huijsen, la scadenza del contratto di Rasmus Kristensen, quella di Spinazzola e la crescente possibilità di alcuni trasferimenti in uscita come quello di Zaki Celik o Rick Karsdorp.

Insomma… al centro sportivo Fulvio Bernardini i vertici capitolini staranno certamente ragionando su svariati profili da portare nella città eterna e, difatti, nelle scorse ore è emerso l’ennesimo obiettivo difensivo per l’estate giallorossa.

Lloyd Kelly entra nei radar della Roma

Giungono direttamente dall’Inghilterra delle voci in merito all’interessamento di Ghisolfi & co. nei confronti di un difensore attualmente in forze in Premier League, che farebbe innegabilmente comodo anche in virtù della sua sorprendente versatilità.

In molti lo considerano un difensore centrali, ma altri lo citano come fosse un puro esterno difensivo… la verità è che Lloyd Kelly ha interpretato con discreto successo entrambi i ruoli e, in seguito all’avvicinamento di Tagliafico e il riscatto di Angelino, immaginiamo che a DDR interessino maggiormente le sue qualità in termini di difensore centrale.

Stiamo parlando di un gigante di 190 centimetri sorprendentemente agile e tecnico per la sua stazza. Attualmente proprietà del Bournemouth, il talento inglese è finito anche sui taccuini dell’Atletico Madrid, ma soprattutto nel mirino dei bianconeri del Newcastle United, ovvero il club che attualmente gode di una via preferenziale sia in termini di contatti avviati, sia per quanto concerne la probabile volontà da parte di Lloyd di rimanere in patria.

Tuttavia, la candidatura della Roma è arrivata a sorpresa dopo che il trasferimento di Lloyd al Newcastle pareva ormai scontato, il che potrebbe far pensare che i giochi non siano ancora chiusi. Il contratto in scadenza rende ulteriormente appetibile per la Roma un eventuale acquisizione del cartellino, dato che le uniche uscita in termini di capitale riguarderebbero l’ingaggio del classe ’98.