La Roma fa spazio a Chiesa: triplo addio immediato

Crescono di numero e di intensità le voci sul possibile approdo di Federico Chiesa a Roma. Ecco i movimenti di Ghisolfi per apparecchiare quello che sarebbe l’affare più importante dell’estate giallorossa

Il calciomercato nostrano è pronto ad esplodere in un fragoroso valzer di panchine e trasferimenti potenzialmente decisivi, che al termine della sessione estiva ci doneranno una Serie A sensibilmente diversa rispetto a quanto osservato nel corso della stagione appena conclusasi. Un discorso perfettamente declinabile al contesto dell’AS Roma, pronta a concretizzare un convinto restyling della propria rosa, alla luce delle svariate esigenze manifestate da Daniele De Rossi.

Il nuovo direttore tecnico Florent Ghisolfi, da poco approdato nella città eterna, di certo non avrà tempo per annoiarsi, vista la gran quantità di trasferimenti in entrata e in uscita da valutare con cura. Le velleità tecnico-tattiche di Daniele De Rossi, difatti, necessitano indubbiamente di un considerevole numero di operazioni e, per generare spazio e capitale necessari a plasmare una nuova rosa, appare vitale stilare una lista dei sacrificabili.

Triplo sacrificio per Chiesa: addio ad Abraham, Bove e Zalewski

Oltre alle evidenti lacune da colmare all’interno del reparto difensivo – dove possiamo osservare i contratti in scadenza di Kristensen e Spinazzola, il prestito ormai concluso di Dean Huijsen e l’improbabile permanenza di Chris Smalling -, DDR ha più volte reso pubblica la sua volontà di partire ai blochci di partenza della stagione 24/25 con un paio di esterni offensivi in più, i quali dovranno colmare la plateale tendenza di DDR a costruire una manovra offensiva che benefici delle sovrapposizioni e dei tagli degli esterni. Un lavoro che difficilmente si può chiedere a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi dotati di invidiabili mezzi tecnici, ma innegabilmente privati di particolari doti da galoppatori.

Le caratteristiche congeniali al sistema di gioco di Daniele De Rossi sembrerebbero puntualmente incarnate dalla figura di Federico Chiesa, il cui approdo a Roma, tuttavia, presuppone una serie di sacrifici. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante suo suo account X(Twitter), sono tre le cessioni in grado di generare le condizioni economiche utili a far divenire realtà l’utopia Chiesa. Stiamo parlando di Tammy Abraham, Edoardo Bove e Nicola Zalewski.

Secondo le stime di Mangiante i tre affari in uscita porterebbero trai 40 e 50 milioni di euro nelle casse giallorosse, il che permetterebbe a Ghisolfi di avanzare offerte nei confronti del numero 7 bianconero senza particolari patemi d’animo.