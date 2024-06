Roma, UFFICIALE: vanno in Germania

La notizia è appena arrivata ed è ufficiale. Finalmente una bella novità per i giocatori della Roma e per la società in generale. Anche i tifosi sono entusiasti

Non era scontato visto il rendimento che hanno mostrato nell’ultima stagione, ma alla fine la decisione dell’allenatore li ha premiati. La Roma si ritrova con una spedizione piuttosto nutrita di tesserati in Germania.

C’era grande attesa per capire

Sono stato ufficializzati i 26 convocati dell’Italia per gli Europei 2024. Luciano Spalletti ha definito la rosa della Nazionale che parteciperà a EURO 2024 annunciando i tre giocatori che sono stati ‘tagliati’ per la spedizione in Germania: si tratta di Ivan Provedel, Samuele Ricci e Riccardo Orsolini.

Nel corso della prima conferenza stampa dopo l’inizio del raduno di Coverciano il commissario tecnico aveva parlato delle scelte fatte e di quelle che avrebbe dovuto compiere per la lista definitiva: “Sarà una scelta difficilissima e dolorosissima per come sono fatto io, ma fa parte del ruolo. Per me lasciare la gente fuori mi uccide, mi dà un fastidio enorme. Io ormai ho un’età che mi porta ad emozionarmi”. Dopo l’amichevole pareggiata con la Turchia il CT si era espresso così: “Ci si prende tutto il tempo possibile. Non dirò due giorni prima chi andrà a casa”.

Nazionale, Spalletti porta quattro romanisti in Germania: i 26 convocati per l’Europeo

Gli Azzurri, prima dell’esordio agli Europei, scenderanno in campo allo stadio Castellani di Empoli contro la Bosnia di Edin Dzeko: sarà l’ultimo test amichevole prima di volare in Germania.

L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania. Gli Azzurri esordiranno contro la selezione albanese guidata da Sylvinho il 15 giugno, poi sfideranno le Furie Rosse il 20 giugno e l’ultima partita del girone la disputeranno contro i croati il 24 giugno a Lipsia.