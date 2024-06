Futuro blindato con la Roma, annuncio e saluto UFFICIALE ai tifosi: ha già firmato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose manovre contraddistingueranno il calciomercato giallorosso nelle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà cercare di affrontare con ancora maggiore concretezza l’apparecchiamento del prossimo cammino stagionale. Diverse decisioni sono state già ponderate, come ricorda l’ormai assodata conferma di De Rossi, accompagnata dall’approdo in settimana di Florent Ghisolfi, catalizzatore di una campagna acquisti che dovrà passare per una serie di decisioni non poco conto.

A catturare l’occhio in questa fase, ovviamente, sono stati i tanti fattori relativi a nomi altisonanti come quelli di Dybala o Lukaku, con il belga ormai già protagonista di un’altra estate che non poche novità potrebbe regalare, parallelamente alla posizione dell’argentino che, ad un anno di distanza dalla scadenza contrattuale, torna nuovamente a far discutere e preoccupare tifosi e addetti ai lavori. Buona margine delle manovre romaniste, poi, dovranno passare anche dalle ponderazioni relative alla posizione di chi possa essere considerato sacrificabile alle giuste condizioni.

Bove, saluto di fine stagione e un futuro ancora alla Roma: ecco il post su Instagram

Oltre a nomi più scontati, ormai vicini al lasciare la Roma per motivi da tempo nati e legati a scadenze contrattuale o di prestiti come nei casi di Spinazzola, Rui Patricio o Renato Sanches, nel pacchetto giallorosso figurano anche profili che potrebbero partire al fronte di offerte considerate salvifiche o di respiro economico per Friedkin e adepti.

Su tale fronte, negli ultimi giorni era stato evidenziato come nel corso della sempre più vicina estate profili come Zalewski o lo stesso Bove avrebbero potuto cambiare casacca. In questi minuti, però, sul centrocampista romano e romanista arrivano aggiornamenti di non poco conto, scorgibili in un post da poco caricato sui propri account social. Di Bove, che nella seconda parte di stagione ha trovato meno spazio e continuità, si era detto di possibili interessi esteri, al netto di un fresco rinnovo contrattuale di quattro anni.

La sua permanenza a Roma, a questo punto, non dovrebbe essere però in discussione, alla luce del su citato post, nel quale il giovane centrocampista ha ponderato un bilancio sulla stagione da poco conclusa, con una promessa scorgibile nelle righe finali, dove si parla in modo non troppo implicito di un futuro destinato ad ancorarlo nella Capitale ancora a lungo.

“Cari tifosi, un’altra stagione si è conclusa e volevo ringraziarvi. Ci siete sempre, nelle sfide semplici e anche in quelle più difficili, sostenendoci comunque vada. Pur avendo fallito nel raggiungere due obiettivi importanti, avete continuato a starci vicino e a farci sentire tutto il vostro entusiasmo.

Per me è stato un anno molto speciale. Il rinnovo fino al 2028 mi ha dato molta fiducia che mi ha aiutato a trovare sicurezza e a crescere. Ora è tempo di riposare per ricominciare più forti che mai. Per vincere insieme. Forza Roma“.