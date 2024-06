La Roma ci riprova: nuovo colpaccio in prestito dal PSG

Spuntano nuove gustose indiscrezioni sui primi movimenti di Florent Ghisolfi da direttore tecnico della Roma

Nella città eterna, almeno per quanto concerne la sponda giallorossa, si respira a pieni polmoni un’aria di rivoluzione francese, portata avanti dal nuovo direttore tecnico Florent Ghisolfi. Il francese ex Nizza non ha intenzione di perdere tempo e, a poco meno di un mese dall’apertura della sessione estiva del calciomercato, ecco che appare necessario tastare con cura sia il terreno delle operazioni in entrata che quello dei trasferimenti in uscita.

Se è vero che giungere in un club in piena fase di restyling può essere alquanto disorientante, è altrettanto evidente come per il DS francese si tratti di un’occasione ghiotta per mostrare immediatamente i propri numeri (in tutti i sensi) e soprattutto per sopperire alle evidenti lacune dell’organico giallorosso manifestate da Daniele De Rossi nel corso delle settimane.

Le esigenze del comandante di Ostia sono platealmente diverse da quelle di José Mourinho e, di conseguenza, le numerose pedine in uscita forniranno a Ghisolfi e DDR la possibilità di riscrivere alla base le caratteristiche peculiari della rosa. Un’urgenza su tutte è senza dubbio alcuno rappresentata dall’assenza di esterni offensivi in grado di incarnare le peculiarità desiderate da De Rossi, ma vi sono anche ruoli in cui, a prescindere dalle velleità tattiche, è necessario mettere al più presto una toppa.

Ghisolfi chiede Skriniar al PSG

Insieme a quello offensivo, il reparto che più di tutti sarà sottoposto ad una convinta ristrutturazione sarà senza dubbio quello difensivo. Difatti, dalle retrovie stanno partendo diverse pedine, tra le quali segnaliamo di certo Dean Huijsen, Rasmus Kristensen, Leonardo Spinazzola e, con grande probabilità, anche Chris Smalling e Rick Karsdorp. Insomma, occorrono esterni difensivi, ma anche difensori centrali e, forte di tale certezza, Ghisolfi avrebbe pescato dai contatti precedentemente nutriti in Francia.

Secondo quanto riportato nel corso di una live di Controcalcio, pare che il neo direttore tecnico della Roma abbia contattato Luís Campos, attuale consulente strategico del PSG, per portare Milan Skriniar nella città eterna. Per l’ex Inter classe ’95 si tratterebbe di un prestito con pagamento dello stipendio al 50%. Ricordiamo che il centrale sloveno è legato al club parigino da un contratto in scadenza nel giugno del 2028.