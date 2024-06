Saluta la Roma dopo 11 anni: indizio UFFICIALE sul futuro

Calciomercato Roma, arriva il saluto ufficiale alla squadra giallorossa dopo undici anni. Ecco la dedica emozionante, che fornisce anche indizi sul futuro del giovane calciatore.

Mancano ancora diverse settimane all’apertura del calciomercato estivo ufficiale ma già si vanno designando scenari disparati in casa Roma. La società giallorossa, reduce dal sesto posto in campionato ed arrivata alle semifinali di Europa League, ripartirà dalla coppia De Rossi – Ghisolfi per gettare le basi sulla stagione che verrà. La prima firma ufficiale dopo la nomina del dirigente francese è già arrivata, con il riscatto di Angelino dal Lipsia per la corsia mancina. In attesa di nuovi sviluppi in entrata, che possono coinvolgere tutti i ruoli della rosa, c’è un saluto ufficiale dopo undici anni in giallorosso.

In attesa di nuovi segnali in entrata c’è un giovane calciatore che ha salutato ufficialmente sui propri canali social la Roma, dopo un percorso durato undici anni in giallorosso. La trafila nelle giovanili si è chiusa con l’ultimo campionato Primavera, che ha visto la squadra giallorossa sconfitta nella finale Scudetto per 3-0 dalla rivelazione Sassuolo. Sono parecchi i calciatori arrivati alla fine del ciclo tra la squadra giovanile, che saluta anche il dirigente Gianluca Gombar, anche lui a Trigoria da undici anni.

Calciomercato Roma, D’Alessio saluta dopo 11 anni: “Nuovo capitolo”

Tanti calciatori protagonisti delle ultime stagioni tra le fila della Primavera sembrano destinati a lasciare Trigoria nelle prossime settimane. Tra questi c’è il classe 2004, Francesco D’Alessio, che ha anche esordito con la prima squadra all’epoca della gestione José Mourinho. Per il centrocampista ci sono stati una manciata di minuti contro il Servette in Europa League.

Ora è arrivata la dedica alla squadra giallorossa del classe 2004, nato a Roma. Su Instagram il centrocampista giallorosso ha speso parole al miele, salutando la Roma: “Dopo 11 lunghi anni, anche per me, è arrivato il momento dei saluti. Sembra ieri il primo giorno in cui ho varcato il cancello di Trigoria, entusiasta di poter indossare quella maglia che per noi è sacra.” La dedica continua: “Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato; da ognuna di queste sono riuscito ad imparare qualcosa che mi ha aiutato a crescere. Ora per me inizierà un nuovo capitolo, sperando che questo possa essere solo un “arrivederci”. Grazie Roma.”