Calciomercato Roma, il Chelsea gela Conte per Lukaku

Calciomercato Roma. La società giallorosa è al centro del mercato. O meglio al centro del mercato vi è il suo centravanti, Romelu Lukaku.

Il calciomercato è partito. E’ iniziata la folle corsa al ‘rafforzamento’. Chi cerca un nuovo tecnico, che nuovi giocatori, chi nuovi giocatori adatti al nuovo tecnico.

L’estate pallonara sembra pronta ad offrirci un nuovo tormentone. Si prospetta una nuova ‘telenovela’ estiva. Un nuovo caso di calciomercato che vede protagonista sempre lui: Romelu Lukaku. E’ già passato un anno da quando il gigante belga ha rotto malamente con l’Inter.

Gli ‘intrallazzi’ del numero nove con la Juventus non sono piaciuti a Beppe Marotta che ha immediatamente interrotto tutti i rapporti con il centravanti dello scudetto nerazzurro con Antonio Conte in panchina. Terminato quel primo capitolo se n’è aperto un altro con la Juventus.

L’ipotetico scambio tra Juve e Chelsea, con protagonisti Vlahovic e Lukaku, ha riempito per settimane intere paginate di giornali. Anche in quel caso l’affare non è andato a buon fine. La Roma, nel frattempo, ha fiutato l’affare e ha portato ‘Bing Rom’ all’ombra del Cupolone.

Lukaku dove andrà?

L’avventura di Romelu Lukaku alla Roma si è praticamente conclusa dopo una sola stagione. La società capitolina ha rinunciato al riscatto del campione belga che, pertanto, tornerà al Chelsea. Ma non rimarrà al club inglese.

Antonio Conte, il tecnico dello scudetto dell’Inter, ha ‘attraccato’ nel Golfo di Napoli. Il tecnico salentino intende riportare il Napoli in vetta alla classifica ed il suo primo desiderio espresso al presidente Aurelio De Laurentiis ha un nome preciso: Romelu Lukaku.

Operazione assai gradita al calciatore belga, desideroso di ritornare a farsi ‘guidare’ da Conte. da Londra. però, non arrivano buone notizie per Conte. Il giornalista di Sky Sports Kaveh Solhekol ha postato su X la seguente notizia:

“Il Chelsea insiste che la clausola rescissoria di 38 milioni di sterline per Lukaku debba essere rispettata: nessuna mossa di prestito è possibile. Il Chelsea ha portato a credere che il Napoli avrebbe bisogno di vendere Osimhen prima di acquistare Lukaku. Conte vuole Lukaku e il Napoli vuole il prestito, ma nessuna possibilità“.

Se il Napoli non pagherà quanto richiesto Lukaku potrebbe finire altrove. Tra Europa ed Arabia Saudita le offerte per il centravanti belga non mancano di certo. Il mercato del Napoli sembra partire decisamente in salita.