Calciomercato Roma, offerta faraonica per il bomber

Calciomercato Roma. La società giallorossa è operativa in vista della prossima stagione. L’attacco è il reperto che merita più attenzione. Al momento.

La nuova Roma è già in pieno movimento. Tra un mese, giorno più, giorno meno, inizierà, di fatto, la nuova stagione. A quel punto la rosa della Roma dovrà essere già ben strutturata per permettere poi a Daniele De Rossi di iniziare al meglio il suo lavoro.

Ed il lavoro non manca di certo al nuovo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. C’è una rosa da migliorare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’insegnamento arrivato dalla stagione appena conclusa è stato fin troppo chiaro.

La mancanza di ricambi all’altezza dei titolari ha costretto Daniele De Rossi ad affidarsi sempre ad un blocco che alla fine ha ‘mostrato la corda’ quando gli impegni sono diventati sempre più ravvicinati e sempre più impegnativi. Occorre invertire la tendenza.

Tutti i reparti saranno fatti oggetto di profonde ristrutturazioni, sempre in ossequio ai rigidi vincoli economici che impediscono voli pindarici multimilionari. Il reparto offensivo sembra, al momento, quello maggiormente attenzionato dal ds e dal tecnico giallorossi.

Proprio il reparto d’attacco potrebbe ‘regalare’ il primo colpo estivo del calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, i soldi degli Emirati Arabi Uniti per il bomber

L’attacco di Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Romelu Lukaku. Non una grande novità dal momento che si sapeva da tempo che il centravanti belga non sarebbe stato riscattato. Ma chi al suo posto?

La Roma ha il suo sogno nel cassetto. Un sogno che porta dritti alla Ligue 1, a casa del Lille, dove gioca Jonathan David, centravanti canadese, classe 2000, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025. Un profilo, però, troppo costoso per la Roma dal momento che il club francese non lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro.

La Roma ha già individuato il ‘vero’ obiettivo: Simon Banza del Braga, classe 1996. La conferma del forte interessamento della Roma per l’attaccante congolese arriva da ojogo.pt che sottolinea come: “in Italia gira voce che la Roma guardi seriamente all’attaccante del Braga come alternativa al canadese Jonathan David“.

Anche questa opzione per l’attacco giallorosso si presenta, però, assai complicata. Non vi è infatti soltanto la Roma sulle tracce di Simon Braga. West Ham e Marsiglia tallonano l’attaccante congolese autore di 23 reti nell’ultima stagione.

La proposta più allettante per Banza arriva, manco a dirlo, dagli Emirati Arabi Uniti. In questi casi è sempre consigliabile guardare altrove. Pertanto, avanti un altro.